Fotografencafé in Kasteel Woerden op 5 augustus

Het Fotografencafé Kasteel Woerden organiseert op 5 augustus weer een gevarieerd programma voor de fotografieliefhebber. Het middagprogramma start om 15.00 uur met een Spoedcursus van Sjef van Duin: ’Mislukt fotograferen voor gevorderden’.

© Nienke Elenbaas

Over het Fotografencafé

Fotografencafé Kasteel Woerden is een organisatie van, voor en door fotografen. Fotografencafé Kasteel Woerden staat voor kwaliteit en inspiratie. Zij bieden ruimte en programma voor uitwisseling, met als doel van elkaar te leren. In 2024 vinden de café’s plaats op de eerste maandag van de even maanden: 12 februari, 8 april, 3 juni, 5 augustus, 7 oktober en 2 december.

Het Fotografencafé organiseert zesmaal per jaar een dag waarop je een workshop of masterclass kunt volgen, portfolio-besprekingen kunt volgen en waar een gastfotograaf aanwezig is. Kasteel Woerden biedt onderdak aan deze evenemetnen.

Spoedcursus ‘mislukt fotograferen’

Wat maakt dat we een foto mislukt noemen? In deze Spoedcursus gaan we op zoek naar het antwoord. Zijn ze er eigenlijk nog wel, mislukte foto’s? In deze multi-mediapresentatie vraagt fotograaf Sjef van Duin zich af of dit probleem in de tijdgeest is opgelost. Wat ging er mis? Een onscherp motief te vroeg vastgelegd of ging het ervandoor? Hoe groot was/is het verdriet? Sjef van Duin is bibliothecaris van het Nederlands Fotomuseum Rotterdam en hij verzorgt deze cursus.

Programma

Het avondprogramma begint om 19.30. In het voorprogramma vertelt Nienke Elenbaas over haar bijzonder fotoprojecten. Zij was genomineerd voor het SO2 Award 2024 van Dupho

Om 20.00 uur spreekt Friso Wijnen, (director van Bredaphoto) over ‘Journeys’: Een brede kijk op het thema van BredaPhoto 2024.

Wijnen neemt je mee op een verkenningstocht over misschien wel grootste Fotofestival van Nederland: BredaPhoto. Friso vertelt over de karakteristieken en de geschiedenis van BredaPhoto en geeft ons een preview van het thema 2024: ‘JOURNEYS’. Waarom dit thema en hoe wordt het fotografisch ingevuld? Ook is er aandacht voor andere culturele disciplines rond het festival, want fotografie is voor BredaPhoto een vertrekpunt, geen eindpunt. Verder valt op de fascinatie van jonge fotografen met autodocumenten en de steeds breder wordende definitie van fotografie: van een mooie print aan de muur tot complete kunstinstallaties.

De avond wordt afgesloten met de portfolio-review door 4 professionele fotografen.

Praktische informatie

Inschrijven voor 1 augustus 2024 via fotografencafekasteelwoerden@gmail.com.

Entree: € 15,- incl koffie/thee.

