Foto expositie UNusual in Tavenu

De fotografen Gerrit Meerman, Huub Bierens en Herman Schartman laten in deze expositie werk zien dat is ontstaan tijdens een masterclass o.l.v. de gerenommeerde fotograaf Frank van der Salm. Ieder heeft tijdens deze masterclass gewerkt aan een eigen thema maar het werk wordt samengebracht onder de titel ‘UNusual’.Een overeenkomst in de beelden van deze drie fotografen is dat het over gecreëerde omgevingen gaat.

Gerrit Meerman: Be different

Gerrit ervaart in woonwijken meestal een brave eentonigheid. Voor het huis een paadje naar de deur, een hegje met een hekje als omheining en keurige beplanting. Een enkele keer ontdek je tuintjes van mensen die deze eentonigheid willen doorbreken en zich willen onderscheiden. Ongegeneerd volgen zij hun eigen pad en gaan, soms praktisch, soms creatief, helemaal los. Misschien wel tot ergernis van hun brave buren! Voor Gerrit brengen deze tuintjes juist kleur in de wijk. Er valt veel te ontdekken en te beleven, het is één groot feest. Dus daarom heel graag, Be Different!

Huub Bierens: Catharsis

Maar wie ondergaat deze loutering? Is het de maker die zijn gevoel bloot geeft en verwerkt, of de beschouwer die door de confrontatie met deze beelden tot zelfreflectie komt? De foto’s van Huub kunnen verwarren of ontregelen maar mogelijk ook troosten. Voel de spanning tussen schijn en werkelijkheid, tussen het bekende en het onbekende. Ontdek of de catharsis die hier wordt geboden, de loutering voor jou of voor de maker betekent – of misschien voor beiden?

Herman Schartman: Portal en Habitat Europe #23

Herman Schartman is gefascineerd door het stedelijk landschap. Een landschap dat is bedacht door mensen. We zien daarin de sporen van ideologie, van de geschiedenis maar ook van de mensen die er hun leven in doorbrengen. De serie Portal toont een verborgen, toevallige ruimte in een wooncomplex in Belgrado, die mogelijk ook associaties van een sacrale plek oproepen. De serie Habitat Europe #23, onderdeel van een veel langere serie die nog steeds in ontwikkeling is, toont de mensen in dat stedelijke landschap.

TAVENU, Pynasplein 5, 3155VX Maasland. 30 november – 26 december. Openingstijden op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Dit jaar ook op tweede Kerstdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend.