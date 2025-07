Focus van Felix Huisken in What Art Can Do

terug

Van 18 juli t/m 31 juli presenteert de project space What Art Can Do de solo-expositie Focus van Felix Huisken.

© Felix Huisken

In deze expositie laat Felix Huisken (1971) zien hoe vage herinneringen en gedachten vorm krijgen, voordat het idee haarscherp is. Zoals vrije pixels die meer dan 16 miljoen kleuren kunnen aannemen, in een vrije val op zoek zijn naar een positie, omdat ze geen duidelijke opdracht krijgen.

‘In het verbeelden van mijn herinneringen onderzoek ik digitale foto’s, een fractie van een seconde voordat het beeld scherp is. Door dit moment te vangen zag ik hoe sommige pixels rusten in gesorteerde posities, gegroepeerd op kleur, terwijl anderen in tegengestelde richtingen bewegen of transformeren in perspectief. Zoals herinneringen scherp worden als we ze bovenhalen, worden pixels scherp als ze in hun beweging worden gevangen. Een haarscherp beeld van een vluchtige gedachte’.

Free Focus

Focus raakt de kern van een herinnering, zoals de hectiek van een stad, nog net niet scherp, nog net niet waar. Huisken zoekt in haar geheugen naar plaatsen, emoties en gesprekken, een zoektocht in vervormde flarden van iets dat ooit was. Hoe ziet iets eruit voordat iets is?

Alle werken vermelden het aantal milliseconde voordat het beeld haarscherp zou zijn. De titels geven aan welke gebeurtenissen en gedachten het meest bijblijven. Zoals de slapeloosheid in een hotel, het blauw van een zwembad, de complexiteit van natuur of beleefde gesprekken in een chinees restaurant.

Felix Huisken

Na haar studie aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam werkte Huisken als freelance webdesigner. In 2018 begon ze haar serie #FreeALLpixels. Door digitale foto’s te bewerken met code, ontstaan onwerkelijke beelden die niet alleen de kern van herinneringen verbeelden, maar ook de essentie van digitale kunst probeert te vangen. Geprint op dibond wordt haar werk verkocht door ARTcompany in Eindhoven. Ze maakt zowel vrij werk als in opdracht.

meer info

https://www.whatartcando.com

https://www.felixhuisken.com

freeallpixels