Fotograaf Eddy Posthuma de Boer is afgelopen zondag 25 juli 2021 op 90-jarige leeftijd overleden.

Eddy Posthuma de Boer was een documentair fotograaf, die vele reportages maakten in zowel Nederland als in het buitenland. Hij reisde veel, onder andere naar Kenia, Cambodja, India en Mexico, en maakte vele foto’s over mistoestanden in de wereld.

Ook maakte hij vele portretten van schrijvers, kunstenaars en musici.

Hij behoort tot de generatie van humanistische fotografen zoals Cartier-Bresson, Marc Riboud en Werner Bisschof. Hij werkte voor verschillende kranten zoals Het Parool en de Volkrant en tijdschriften zoals Avenue.

Op zijn 65ste maakte hij een bijzondere serie foto’s over kwetsbare kinderen.

Vorig jaar had hij nog een tentoonstelling in het Fotomuseum Den Haag. Op de website van het Fotomuseum staat te lezen:

“Eddy Posthuma de Boer (1931) is geobsedeerd door fotografie vanaf het moment dat hij meer dan zeventig jaar geleden zijn eerste camera oppakte. Hij heeft zijn camera altijd bij zich en werkt voornamelijk op straat. Samen met Ed van der Elsken en Johan van der Keuken is hij een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse fotografen. Zijn oeuvre verraadt een grote liefde voor mensen en een drang om gedeelde menselijke ervaringen vast te leggen. Hij laat geen aspect van het leven onberoerd: hij zoomt in op drama maar heeft ook oog voor humor.”

Het boek Het menselijk bestaan is het magnum opus van Eddy Posthuma de Boer.

Pf wenst zijn dochter, de fotografe Tessa Posthuma de Boer veel sterkte.