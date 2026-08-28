Doe mee aan Rotterdam Photo 2027

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Fotografen kunnen meedoen via drie categorieën van de open oproep. Afhankelijk van hun werk kunnen kunstenaars zich aanmelden voor één of meerdere categorieën. Elke inzending wordtafzonderlijk beoordeeld door de selectiecommissie.

Voor fotografen die werken aan projecten en series biedt deze categorie de mogelijkheid om een groter oeuvre uit te werken tot een eigen tentoonstelling op Rotterdam Photo 2027.

Geselecteerde kunstenaars krijgen een eigen tentoonstellingsruimte in het containerdorp van hetfestival in het hart van Rotterdam, met de vrijheid om de presentatie van hun werk zelf vorm te geven.Kunstenaars mogen hun werk tijdens het festival ook verkopen, zonder dat Rotterdam Photo hiercommissie over in rekening brengt.

De categorie staat open voor fotografische projecten die op verschillende manieren ingaan op VIBRANCE, variërend van documentair en conceptueel werk tot experimentele en interdisciplinaire praktijken.

Inschrijfgeld: € 29 per inzending tot 7 september 2026, 23:59 CET (Early Bird); daarna € 35

Deadline: 4 oktober 2026

Fotografen kunnen meedoen via drie categorieën van de open oproep. Afhankelijk van hun werk kunnen kunstenaars zich aanmelden voor één of meerdere categorieën. Elke inzending wordtafzonderlijk beoordeeld door de selectiecommissie.

Voor fotografen met één fotografisch werk dat op zichzelf staat en op grote schaal indruk maakt.

Geselecteerde foto’s worden omgezet in PVC-installaties van 2,5 × 2,5 meter ententoongesteld aan de buitenkant van festivalcontainers verspreid over het terrein.

Rotterdam Photo neemt de volledige productie voor zijn rekening en maakt van individuele foto’sgrootschalige werken die direct in de stad kunnen worden beleefd.

Deze categorie biedt de mogelijkheid om met één enkele foto deel uit te maken van het openbaretentoonstellingslandschap van het festival, naast werk van fotografen uit de hele wereld.

Inzendingskosten: € 19 per foto

Deadline: 4 oktober 2026

Fotografen kunnen meedoen via drie categorieën van de open oproep. Afhankelijk van hun werkkunnen kunstenaars zich aanmelden voor één of meerdere categorieën. Elke inzending wordt afzonderlijk beoordeeld door de selectiecommissie.

De subsidie voor het Dutch Talent Project, ontwikkeld in samenwerking met het Amarte Fonds, ondersteunt opkomende fotografen bij het ontwikkelen van nieuw werk rond het thema VIBRANCE –The Pulse of a Living World.

Vijf geselecteerde kunstenaars ontvangen elk een productiesubsidie van € 3.000 om hun project uit te werken tot een ‘work-in-progress’-tentoonstelling tijdens Rotterdam Photo 2027. Elke kunstenaar krijgt een eigen tentoonstellingsruimte, curatoriale begeleiding en artistieke coaching gedurende hethele ontwikkelingsproces. De tentoonstelling vindt plaats tijdens de Rotterdam Art Week, van 17 tot enmet 21 maart 2027.

De categorie staat open voor fotografen die in Nederland wonen, daar momenteel studeren of hun studie in Nederland hebben afgerond, waaronder derde- en vierdejaarsstudenten, pas afgestudeerdensinds 2022 en autodidactische fotografen met maximaal vijf jaar ervaring.

Inschrijfgeld: gratis

Deadline: 4 oktober 2026

EEN FESTIVAL IN DE OPENBARE RUIMTE

17-21 maart 2027 | Deliplein, Rotterdam | Tijdens de Rotterdam Art Week

Gedurende enkele dagen wordt het Deliplein een ontmoetingsplaats voor fotografie, kunstenaars en publiek.Rotterdam Photo brengt hedendaagse beeldkunst naar de stad via tentoonstellingen, installaties, lezingen,workshops en een breed cultureel programma.

Centraal op het festival staat een containerdorp gemaakt van hergebruikte zeecontainers, dat een onconventioneel tentoonstellingslandschap in de openbare ruimte creëert. Deze setting maakt het mogelijk omfotografie buiten de traditionele galeries te beleven – tussen de mensen, in de stad en als onderdeel van hetdagelijks leven.

Het festival brengt een brede gemeenschap samen rond hedendaagse beeldkunst, van opkomende fotografenen gevestigde kunstenaars tot curatoren, studenten en cultuurprofessionals, terwijl het toegankelijk blijft vooriedereen die nieuwsgierig is naar fotografie.

In de loop van de verschillende edities heeft Rotterdam Photo tientallen tentoonstellingen en honderden fotografen uit de hele wereld gepresenteerd, variërend van documentaire- en conceptuele fotografie tot experimentele en interdisciplinaire praktijken.

Locatie: Deliplein, Rotterdam

OVER ROTTERDAM PHOTO

Rotterdam Photo is een internationaal fotofestival en platform voor hedendaagse beeldkunst. Sinds2016 brengen we opkomende en gevestigde kunstenaars uit de hele wereld samen en presenterenwe fotografie in al haar diversiteit in de openbare ruimte van Rotterdam. Elk jaar toveren we de stad gedurende enkele dagen om tot een open festival gewijd aan fotografie,waar tentoonstellingen, ontmoetingen en publieksprogramma’s samenkomen in één gedeelde ruimte. Wij vinden dat fotografie buiten de muren van traditionele galeries moet worden beleefd – in de stad,tussen de mensen en als onderdeel van het dagelijks leven. De editie van 2027 vindt plaats van 17 tot en met 21 maart tijdens de Rotterdam Art Week, methet Deliplein als hoofdlocatie van het festival.

ROTTERDAM PHOTO 2027:

VIBRANCE – DE HARTKLOP VAN EEN LEVENDE WERELD

Met ‘Vibrance’ kiest Rotterdam Photo niet voor een veilige reflectie op de wereld, maar voor eenverschuiving in perspectief. In een tijdperk waarin crisis het dominante verhaal vormt, richten weons op wat blijft stromen, pulseren en verbinden. Niet als een ontkenning van wat wrijvingveroorzaakt, maar als een bewuste keuze om te kijken naar waar het leven intenser wordt, zichverheft en tot uitbarsting komt.



Het is kleur die weigert te vervagen. Het is de hartslag achter protest, de golfbeweging van eenmenigte, de ademhaling van ecosystemen en gemeenschappen. Het is de kracht van aanwezigheid– fysiek, emotioneel, digitaal – die zich keer op keer manifesteert. Hier wordt vreugde geen vlucht, maar een houding. Een daad. Een vorm van verzet en verbeelding.

Binnen deze context fungeert Rotterdam Photo als een internationaal knooppunt waar dezeenergieën samenkomen en zichtbaar worden. Rotterdam zelf, als stad van beweging en diversiteit,resoneert met deze dynamiek, maar het festival reikt expliciet verder: het verbindt lokale ervaringen met mondiale verhalen en brengt een veelheid aan perspectieven samen in ééngedeelde ruimte van intensiteit en uitwisseling.

Vibrance creëert ruimte voor een fotografische praktijk die zich niet laat beperken. Van documentair tot experimenteel, van analoog tot digitaal en van beeld tot installatie: het festival brengt diverse vormen samen, die elk op hun eigen manier energie zichtbaar maken. Deinternationale open oproep fungeert als een dynamisch platform dat makers uitnodigt om hun eigen interpretatie van ‘vibrance’ te delen – rauw, intiem, explosief of rustig.

Het thema ‘Vibrance’ staat voor een gedurfde en toekomstgerichte visie. Het project draagt bij aansociale cohesie door ontmoetingen en gedeelde ervaringen centraal te stellen, en benadrukt de rolvan kunst als verbindende kracht binnen een diverse en veranderende samenleving. Tegelijkertijd stimuleert het artistieke innovatie door ruimte te bieden aan nieuwe vormen van visuele productie en presentatie. De internationale reikwijdte en thematische openheid van het festival maken het tot een relevante speler binnen de mondiale kunstscène. Het publiek wordt niet alleenuitgenodigd om te kijken, maar ook om deel uit te maken van de puls.