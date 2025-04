De Ondergedoken Camera – UNESCO erfgoed

terug

Het werk van de fotografen Ad Windig, Carel Blazer en Frits Lemaire, die onderdeel uitmaakten van de verzetsgroep De Ondergedoken Camera wordt toegevoegd aan het Nederlandse Register van Memory of the World van de UNESCO. De collecties van Windig, Blazer en Lemaire worden bewaard bij het Maria Austria Instituut in Amsterdam, dat het initiatief tot de nominatie nam.

Fotografen van ‘De Ondergedoken Camera’ en het militair gezag ontmoeten elkaar op de Dam. v.l.n.r. Fritz Kahlenberg, Carel Blazer, Lou Woudhuyzen (militair gezag), Cas Oorthuys, 7 mei 1945

© Frits Lemaire/MAI

De Ondergedoken Camera

In september 1944 hebben twee jonge mannen in Amsterdam Zuid het plan om de bevrijding vast te leggen op foto en film. Maar al snel dringt tot hen door dat de oorlog nog lang niet voorbij is.

Fritz Kahlenberg en Tonny van Renterghem stellen dan een grote groep samen om alle facetten van het verzet vast te leggen. Deze mannen en vrouwen weten van elkaar ook niet wie er bij betrokken is.

Leden van de BS met gearresteerde collaborateurs, Oudezijds Achterburgwal, mei 1945

© Ad Windig/MAI





Ze fotograferen de illegale zendinstallaties, het prepareren van bommen. Het transport van wapens, verborgen in kinderwagens en handkarren en het geheime parallelle telefoonnet. De onderduik en het vervalsen van papieren. In de extreem koude winter komt er nog een thema bij, de vrieskou en de honger.

Contactvel uit het archief van Ad Windig, met foto’s van gearresteerde collaborateurs door leden van

de Binnenlandse Strijdkrachten, Oudezijds Achterburgwal Amsterdam, mei 1945

© Ad Windig/MAI



De tentoonstelling die precies vier weken na de bevrijding opent in het fotoatelier van Marius Meijboom op de Keizersgracht onder de naam De Ondergedoken Camera is een unieke reportage van de bezetting en het georganiseerd verzet daartegen. Een rond verhaal dat nergens anders zo werd verteld. Het Maria Austria Instituut nam het initiatief om deze collectie fotografie toe te voegen aan ons nationaal erfgoed.

Vrouw uitgeput door honger in het Leidsebosje Amsterdam, april 1945

© Frits Lemaire/MAI

De Ondergedoken Camera is niet vergeten. Zojuist verscheen bij uitgeverij WBOOKS een nieuw fotoboek dat de beelden in een historisch kader plaatst en op 1 mei 2025 opent in het FOAM een tentoonstelling met het werk van de verzetsgroep. De oorspronkelijke expositie is verloren gegaan, het is een geheel nieuwe selectie die nog eens benadrukt dat De Ondergedoken Camera thuis hoort in het Nederlandse Register van Memory of the World van de UNESCO.