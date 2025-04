Nieuwe biografie over fotograaf Cas Oorthuys

terug

De nieuwste biografie over fotograaf Cas Oorthuys neemt je mee door het leven en het werk van deze bekende fotograaf. Al eerder, in 1981, verscheen er een monografie door auteur Sybrand Hekking over deze fotograaf: Cas Oorthuys, fotograaf. De nieuwe biografie uit 2025 – Cas Oorthuys (1908-1975) is tot stand gekomen na grondig archiefonderzoek door dezelfde auteur.

Fotograaf tijdens de oorlog

begon zijn loopbaan als bouwkundig tekenaar. Nadat hij in de jaren 30 zijn baan verloor, ging hij verder als vormgever, reclamemaker, arbeidersfotograaf en reportagefotograaf. Oorthuys was een overtuigd anti-fascist, organiseerde met vrienden D.O.O.D. (De Olympiade Onder Dictatuur) en sloot zich aan bij het verzet. Hij legde onder andere de hongerwinter van 1944-1945 vast.

Landschappen

Na de oorlog fotografeerde hij in vijf jaar alle takken van de Nederlandse landbouw en het ‘ongeschonden’ landschap van Nederland en Vlaanderen, wat resulteerde in De Schoonheid van Ons Land. In tientallen bedrijfsboeken en jaarverslagen vereeuwigde hij de bloeiperiode van de scheepsbouw en textielindustrie. Zijn foto’s sierden jarenlang de wanden van alle Nederlandse treinen.

Oog voor mensen

Met de beroemde internationale Fotopockets, begeleid door schrijvers als Jan Brusse, Aart den Doolaard, Bert Schierbeek en Benno Premsela, legde Oorthuys de basis voor het Europese toerisme. Ondanks persoonlijk leed bleef hij een ware humanist, met oog voor de mens: op de boerderij, in de fabriek, de stad, de natuur of op de steigers van nieuwbouwprojecten.

In opdracht van Uitgeverij Contact, diverse bedrijven en ministeries fotografeerde en ontwierp Oorthuys meer dan honderd boeken, waaronder iconische koffietafelboeken als Rotterdam, Amsterdam en Nederland.

Archiefonderzoek

Eind jaren zeventig, kort na het overlijden van Cas Oorthuys, bezocht auteur Sybrand Hekking een jaar lang elke donderdag het atelier van Oorthuys aan de Prinsengracht in Amsterdam. Iedere week sprak hij met een andere vriend of opdrachtgever van de fotograaf. Dit onderzoek resulteerde in de monografie Cas Oorthuys, fotograaf, die in 1981 werd gepubliceerd. Zijn blijvende fascinatie voor het veelzijdige netwerk dat Oorthuys gedurende zijn leven had opgebouwd, leidde na grondig archiefonderzoek uiteindelijk tot de nieuwe biografie: Cas Oorthys (1908-1975).

Over de auteur

Sybrand Hekking studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hekking is oprichter en voormalig uitgever van de in fotografie gespecialiseerde Fragment Uitgeverij. Daarnaast doceerde hij jarenlang geschiedenis van de fotografie en was hij voorzitter van de commissie Fotografie van de Raad voor de Kunst, de voorloper van het Mondriaan Fonds.

4 en 5 mei 2025

Rondom Cas Oorthuys en de verzetsfotografie – de Ondergedoken Camera zijn er rondom 4 en 5 mei 2025 verschillende activiteiten:

Cas Oorthuys – De Ondergedoken Camera — 4 en 5 mei Amsterdam in het Plein Theater

De Ondergedoken Camera — 4 en 5 mei Amsterdam in museum Foam

Verzet in Beeld — 4 en 5 mei Amsterdam 4 mei programma in Westerkerk en tentoonstelling is tot en met 20 mei te zien.

Vrijheidsmaaltijd Westerkerk — 4 en 5 mei Amsterdam 5 mei vrijheidsmaaltijd in Westerkerk

Bekijk ook deze items