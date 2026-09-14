Debutant: Zoutwatermensen door Friso Kooijman

terug

Met zijn project Zoutwatermensen duikt fotograaf Friso Kooijman op uit de onbekende dieptes van zijn wereld van zeevarenden en degenen die hen ondersteunen vanaf de wal.

In deze online serie van Debutant brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die soms wel en soms niet in het print magazine zijn verschenen. We moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes.

© Friso Kooijman

Over het project

Met een achtergrond als zeevarende en jarenlange ervaring in de maritieme sector, brengt Friso Kooijman als fotograaf een uniek perspectief in beeld. Zijn krachtige zwart-witfotografie legt de rauwe realiteit en het dagelijkse leven van de Zoutwatermensen vast. De foto’s tonen niet alleen de fysieke arbeid en de uitdagingen van het leven op & rondom zeeschepen maar juist ook de momenten van rust en kameraadschap. Zo fotografeert hij Zoutwatermensen tijdens werkzaamheden aan de wal, aan dek of in de machinekamer maar ook tijdens ontspannen momenten tijdens het eten.



In augustus 2025 is het koffietafel fotoboek Zoutwatermensen verschenen, waarmee Kooijman deze wereld in tastbare vorm deelt.

Met deze serie biedt Kooijman een intieme blik op een vaak verborgen wereld, en eert hij de mensen die de maritieme industrie draaiende houden. Zijn werk roept herinneringen op aan de karakteristieke stijl van Cor Jaring en de menselijke blik van Ed van der Elsken, en voegt daarmee een eigentijdse stem toe aan deze traditie van hedendaagse Nederlandse documentaire fotografie.

© Friso Kooijman

Zoutwatermensen © Friso Kooijman

© Friso Kooijman

Over de fotograaf

Friso Kooijman (geboren in de Zaanstreek) is fotograaf, voormalig zeevarende & werkzaam in de scheepsbouw. Hij studeerde aan de Fotovakschool en combineert zijn scheepvaartachtergrond met een passie voor documentaire- en straatfotografie. Met projecten zoals Zoutwatermensen legt hij rauwe, eerlijke verhalen vast in krachtige zwart-witbeelden, geïnspireerd door de wereld van zeevarenden en de straat.

Bekijk ook deze items