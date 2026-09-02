Debutant: Mijke Bos met Mooiste tijd van je leven

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Deze serie van fotograaf Mijke Bos portretteert jongeren die studeren aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Is de studententijd wel de mooiste tijd van je leven?

In deze online serie van Debutant brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die soms wel en soms niet in het print magazine zijn verschenen. We moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes.

Kyra © Mijke Bos

Over de serie

‘Student zijn’ zou de mooiste tijd van je leven moeten zijn. Eindelijk doen wat je graag zou willen doen en kunnen ontdekken. De realiteit leert dat veel studenten kampen met psychische problemen. Het varieert in slaapproblemen, stress, angst, (lichte) depressie en hoofdpijn. De fotograaf zelf werkt nog 1 dag in de week op de Hogeschool en ervaart dat deze situatie eerder normaal dan uitzonderlijk is. Zelf heeft zij ook een depressie ervaren op zeer jonge werkende leeftijd en dit grijpt haar aan.

Met dit autonome project wil ze verhalen van studenten delen om het taboe eromheen te doorbreken. Het blijkt dat studenten het moeilijk vinden om erover te praten, hun problemen aan te pakken. Erover praten, het delen helpt al veel, ontdekte ze. Anderzijds wil ze met deze verhalen wijzen op de veerkracht van deze jongeren. Hoe ze erin slaagden verder te komen en levensvaardigheden te ontwikkelen om hiermee om te gaan.

Tom © Mijke Bos

Julia © Mijke Bos

Dorothe © Mijke Bos

Over de fotograaf

Mijke Bos is een energieke Nederlandse en maatschappelijk betrokken fotograaf, gevestigd in het noorden van Nederland. Ze omarmt onbekende gebieden en talen, waardoor ze gemakkelijk contact kan maken met mensen met verschillende achtergronden.

Als fotograaf creëert Mijke een veilige ruimte voor oprechte expressies. In deze sfeer wordt kwetsbaarheid omarmd, wat resulteert in natuurlijke en serene momenten die met lef, een goed oog voor esthetiek en met gratie worden vastgelegd. In haar werk navigeert ze tussen geconstrueerde composities en spontane realiteiten. Mijke streeft ernaar om samen te werken met mensen en merken die verandering willen ontketenen.

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