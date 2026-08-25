Debutant: Caroline van der Sande met ‘Herfstbladeren in slotgracht’

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In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze keer: fotograaf Caroline van der Sande met Herfstbladeren in slotgracht.

© Caroline van der Sande

Over de serie

Caroline van der Sande over deze serie: “Toen ik mijn camera instelde op bomen in de verte, weerspiegeld in het water en de veelkleurige herfstbladeren op het water wat onscherp werden, vroeg ik mij af: Is het mogelijk door verandering van de kleur (frequenties) en gebruik van lagen te komen tot meer dan de directe registratie van de werkelijkheid en kan ik hiermee andere sferen/jaargetijden creeren? Met deze vragen startte ik mijn onderzoek.

“Mijn werkwijze is intuitief en geregeld stuit ik op grenzen waarbij het kan gebeuren dat het beeld verdwijnt of net nog blijft. Dit spel van Yin/Yang blijft en zo kwam ik ook tot gedachten over de problemen van deze tijd waarin de contrasten en begrenzingen elkaar bevechten. Het toewerken/zoeken naar de nuance en het proberen zowel het een als het ander te laten bestaan, brengt me veel en is razend interessant. De foto krijgt een zekere materialiteit mee, het wordt bijna een schilderij wat ik een geweldige plus vind, maar ook wordt de foto met psychologische- en intrinsieke betekenis geladen.”

© Caroline van der Sande

© Caroline van der Sande

Over de fotograaf

Caroline van der Sande (1954) heeft als schilderes geëxposeerd, zowel solo en groepsverband, in galeries en musea. Naast haar conceptuele kunstschilderen, heeft Caroline altijd een donkere kamer gehad voor onderzoek en experiment. Toen digitalisering kwam is zij volledig overgestapt op digitale fotografie.

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