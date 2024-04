Debutant: natuurfotografie van Natascha Verbij

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: natuurfotografie van fotograaf Natascha Verbij.

© Natascha Verbij

Over de serie

Natascha Verbij: ‘Als nimf verborgen in het donker, nog onwetend van haar mogelijkheden, tot ze zich ontplooit. Haar vleugels laat drogen in de wind, haar kleuren laat schitteren in de zon en zich laat meevoeren door de zomerbries , steeds verder, steeds hoger, haar vrijheid tegemoet.’

© Natascha Verbij

© Natascha Verbij

© Natascha Verbij

Over de fotograaf

Fotograaf Natascha Verbij, 1970, natuurliefhebber en passie voor fotografie. Na zeven jaar in Suriname gewoond te hebben is ze gefascineerd door de mooie natuur en de insecten en de vogels die daar thuishoren. Met deze serie: Dansende in het licht, heeft ze geprobeerd de verbeelding van de kijker aan het werk te zetten en het samenspel van licht, kleur, textuur, vorm en beweging te laten samen smelten en zo de magie van de natuur te laten zien.

Ze heeft vele natuur workshops gevolgd en diverse product en reclame fotografie gevolgd en de laatste jaren meer gericht op de abstracte fotografie. Natascha is lid van fotoclub Made en heeft met de club een jaarlijkse expositie.

