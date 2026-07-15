Werk Eddy Posthuma de Boer in tentoonstelling Heiligen & Helden

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Het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak presenteren van 18 juli tot en met 15 november de dubbeltentoonstelling Heiligen & Helden, als onderdeel van het Zutphense erfgoedthemajaar Verering. Van heiligenvereringen en pelgrimages tot de bewondering voor hedendaagse iconen en idolen: de tentoonstelling laat zien dat verering van alle tijden is.

E. Posthuma de Boer, De Beatles tijdens een rondvaart door de Amsterdamse grachten, 1964 (© erven Posthuma de Boer)

In de tentoonstelling Heiligen & Helden – Sint-Justus, Rubens en de pelgrims worden voor het eerst in 240 jaar twee topstukken herenigd. Het Sint-Justusreliek vindt zijn weg terug naar Zutphen en wordt getoond samen met het bijhorende altaarstuk Het wonder van Sint-Justus van Peter Paul Rubens uit 1636. Deze objecten worden vergezeld door bijzondere bruiklenen uit België en Nederland rondom het thema pelgrimage en verering.

Fotograaf-reiziger

Met het werk van Eddy Posthuma de Boer (1931-2021) geeft Museum Henriette Polak een eigen invulling aan het thema pelgrimage. De tentoonstelling Heiligen & Helden – Iconische foto’s van Eddy Posthuma de Boer werpt een nieuw licht op zijn oeuvre, dat een heel leven omvat en waarin hij een groot aantal reizen ondernam. Als fotograaf-reiziger wist hij op natuurlijke wijze met interesse, nieuwsgierigheid en met een ogenschijnlijk nonchalante cameraklik de meest wezenlijke momenten te vangen.

E. Posthuma de Boer, De eerste foto van God. El Hierro, Spanje, 1982 (© erven Posthuma de Boer)

Poëzie van het bestaan

In de wereld van de fotograaf spiegelt de rauwe werkelijkheid zich keer op keer aan de poëzie van het bestaan. Of het nu gaat om de ziel van een plek of een devote menselijke sfeer, de manier van kijken van Posthuma de Boer is niet die van een afzijdige passant, maar van iemand die het kijken met compassie in zijn hart heeft gesloten, in een wereld vol heiligen en helden. Wat op het eerste gezicht misschien ‘gewoon’ of ‘eenvoudig’ is, blijkt een smeltkroes van stemmingen en zelfs vereringen te herbergen. Landarbeiders, jazzlegendes, een schilder met verfsporen op zijn overall, een schrijver achter haar bureau, een trotse oorlogsveteraan, gelovigen en hun rituelen, een moeder met kind. Heiligen en helden zijn overal.

Bij de dubbeltentoonstelling Heiligen & Helden verschijnt een publicatie, verkrijgbaar in de museumwinkel.

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