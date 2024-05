Debutant: Marjolein Stoelinga met ‘Liminal Spaces’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Marjolein Stoelinga met Liminal Spaces.

© Marjolein Stoelinga

Over Liminal Spaces

Je kent het gevoel misschien wel… Je bent alleen in een parkeergarage. Normaal zijn er meer mensen met jou op deze plek. Andere mensen, ook op zoek naar hun auto, maar op dit moment ben je er helemaal alleen. Een unheimisch gevoel bekruipt je en je wilt zo snel mogelijk in je auto springen en weg van deze plek. Dit unheimische gevoel dat je zojuist hebt ervaren, komt doordat je je bevond in een liminale ruimte.

Liminale ruimtes zijn plekken waar context mist, of het zijn tussenruimtes die je van punt A naar B brengen en waar je te lang in vast blijft zitten. Doordat er context ontbreekt, of doordat je te lang in deze tussenruimtes vastzit, wordt de ruimte liminaal en kun je overspoeld worden met gevoelens als onzekerheid en angst.

Voor mijn afstudeerproject heb ik deze liminale ruimtes onderzocht. Mijn doel is om de kijker dit liminale gevoel te laten ervaren. De plekken die ik heb gefotografeerd zijn voor iedereen in zekere mate herkenbaar, maar er klopt iets niet… De ruimtes op deze beelden bestaan namelijk helemaal niet, het zijn door mij zelfgemaakte maquettes, geïnspireerd op plekken die ik in het echt of online ben tegengekomen. Hierdoor is de context van de ruimte nog onduidelijker wat het liminale gevoel erg versterkt.

© Marjolein Stoelinga

© Marjolein Stoelinga

© Marjolein Stoelinga

Over de fotograaf

Marjolein Stoelinga (1998) is als autonoom fotograaf recent afgestudeerd aan de opleiding HBO Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie in Rotterdam. Zij is geslaagd met haar afstudeerserie Liminal Spaces en heeft deze serie mogen exposeren op de AREA 2023 afstudeer expositie en op het stationsplein in Apeldoorn als onderdeel van Apeldoorn Photo festival.

Bekijk ook deze items