Debutant: Ludo Delbon

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Ludo Delbon.

© Ludo Delbon

Thema: vergankelijkheid

De klimaatverandering confronteert ons met de vergankelijkheid van de natuur. Gletsjers smelten, bossen branden, bomen sterven van de droogte. Voor veel natuurfotografen is het een hot item geworden. Ze trachten de wereld wakker te schudden door de dagelijkse rampen die zich voltrekken te documenteren. Tot die foto’s stilaan clichés zijn geworden. Want hoe zou je vergankelijkheid kunnen vastleggen? Ook de foto’s zullen verdwijnen, zoals ook de fotograaf, zoals wij allemaal.

Al eeuwen zoekt mijn camera naar sporen van vergankelijkheid: een oude relatie, een vervallen huis, een dode boom, een vederwolk, een graf. Tweehonderd meter van mijn deur trachten natuurbeheerders te voorkomen dat de Kalmthoutse Heide door de stikstof verandert in een eentonige grasvlakte. Door een dode boom op verschillende momenten en vanuit verschillende perspectieven te fotograferen en de foto’s zelf te ‘verouderen’ heb ik geprobeerd iets van de apocalyptische tijden waarin wij leven in beeld te brengen.

© Ludo Delbon

© Ludo Delbon

© Ludo Delbon

© Ludo Delbon

Over de fotograaf

Ludo Delbon geboren in 1951, is autodidact en lid van de Koninklijke Kalmthoutse Fotokring, die elk jaar een druk bezochte tentoonstelling organiseert.

Bekijk ook deze items