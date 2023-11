Debutant: Jurgen Onland met ‘Stadtelander’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Jurgen Onland.

© Jurgen Onland

Hoe ‘Stadtelander’ tot stand kwam

Jurgen Onland: ‘Als jongen van zes verhuisde ik met mijn ouders naar een klein dorp met een hechte gemeenschap, op het platteland. Ik beleefde een jeugd met buiten spelen, vrijheid en avontuur, maar niet zorgeloos. Ik vond moeilijk aansluiting in het dorp. Het gevoel er niet bij te horen overheerste. Een lastige gezinsdynamiek versterkte het gevoel van eenzaamheid. Op mijn zeventiende verhuisde ik voor mijn studie naar de stad. Ik maakte vrienden en leefde meer in anonimiteit. Het gevoel van eenzaamheid verdween langzamerhand en ik leek het dorpse leven te vergeten.



‘Nooit gedacht dat ik het weer zou ervaren. Na 25 jaar stadsleven volgde ik het voorbeeld van mijn ouders en verhuisde ik met mijn gezin naar een klein plattelandsdorp. De tijd heeft me dan wel ouder gemaakt, al snel blijkt dat mijn vroegere trauma’s mij nog steeds raken. Hoewel ik de rust, natuur en vrijheid als prettig ervaar, vind ik het nog steeds lastig om aansluiting te vinden. Het gevoel er niet bij te horen komt weer terug. Ik vrees dat de geschiedenis voor mijn kinderen zich zal herhalen.

‘Ik ga op onderzoek en verkenning, met herinneringen en gevoelens uit het verleden. Ik zoek antwoorden op vragen en een hernieuwde kennismaking met mijn verleden. Lukt het me om mezelf te accepteren in relatie tot mijn oorspronkelijke gevoelens en omgeving? Kan ik mijn verleden achterlaten, zodat ik een voorbeeld voor mijn kinderen kan zijn?’

© Jurgen Onland

© Jurgen Onland

© Jurgen Onland

© Jurgen Onland

Over de fotograaf

De jeugd en omgeving waarin Jurgen Onland (1970) is opgegroeid, vormen een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk. Zelfreflectie als middel voor persoonlijke groei, maar ook een manier om kijkers te prikkelen. Door middel van autobiografische projecten wil hij de toeschouwer raken, zodat zij hun eigen verhalen kunnen omarmen met al hun imperfecties en schoonheden.

Opleiding en exposities van deze debutant

2019 – 2023 – Opleiding Forum BEELDtaal (visual storytelling)

2023 – ‘Stadtelander’, UNCOVER23, groepstentoonstelling, Pennings Foundation, Eindhoven

2019 – ‘Instants de rue’, Parijs

2018 – ‘Mannenwerk’, Fotofestival aan de Maas, Rotterdam

2017 – ‘IJssel recreanten’, IJsselbiënnale, Devente

Naar de webite van fotograaf Jurgen Onland.