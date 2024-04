Debutant: Ema Catharina van Bolhuis met ‘Perspective’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Ema Catharina van Bolhuis.

© Ema Catharina van Bolhuis

Perspective

In deze serie staat de verschuiving van de male naar een female gaze centraal, waarbij de kracht van perspectief benadrukt wordt. Dit wordt symbolisch weergegeven als een reis van een cocon naar een vlinder. De verandering bestaat uit drie fases: gevangen, doorbreken en vrij.

De cocon symboliseert de beperkingen van de seksualiserende en objectiverende male gaze, in de ogen van de fotograaf. Gedurende de serie doorbreken de onderwerpen in de foto’s deze beperkingen, wat empowerment en autonomie symboliseert. De vlinder staat voor schoonheid, transformatie en de ongehinderde vrijheid van de female gaze, vanuit het perspectief van de fotograaf. De serie nodigt de kijker uit om de gaze vanuit verschillende perspectieven te waarnemen.

Over de fotograaf

Ema Catharina van Bolhuis gelooft in de kracht van modefotografie om te inspireren, uit te dagen en emotie op te roepen. Ze streeft ernaar betekenisvolle en visueel aantrekkelijke beelden te maken. Haar kenmerkende stijl is het contrast tussen donkere tonen en kleur, dat diepte en emotie toevoegt aan haar werk.

