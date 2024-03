Debutant: Demi Thönissen met ‘Outside’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Demi Thönissen.

© Demi Thönissen

Outside

Thönissen: ‘Afgelopen zomer ging ik op reis. Ik maakte een rondreis in mijn auto over de bergpassen van Zwitserland. Ik had nog nooit zulke schoonheid in levende lijve gezien. De wind blies door mijn haren terwijl de grote bergen over mij heen kropen. Ik voelde me tot leven komen. Het gaf mij het gevoel dat ik ertoe doe. Ik ben hier met een reden. Niet een van duizenden in een grote, overvolle, drukke stad. Het is de buitenlucht dat mij gelukkig maakt. Het geeft mij hoop en het inspireert mij om dapper te zijn. Om mijn dromen te volgen en nooit meer terug naar binnen te gaan.’

© Demi Thönissen

© Demi Thönissen

© Demi Thönissen

Over de fotograaf

Demi Thönissen (1998) is een Nederlandse fotograaf die reist voor haar projecten. In 2021 heeft ze de studie Toegepaste fotografie en Beeldcommunicatie afgerond aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie in Rotterdam.

In 2021 lanceerde Demi haar eerste boek: Ericeira – The City of Surf. Haar werk is geëxposeerd in meerdere groep-exposities, een solo expositie, en verscheen in GupNew Magazine 2022 als één van de nieuwe talenten van 2022..

