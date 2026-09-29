Cultuurberaad Klimaat: de rol van kunst en cultuur bij klimaattransitie

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De Nederlandse culturele en creatieve sector startte deze week met het Cultuurberaad Klimaat, een burgerberaad over de rol van kunst en cultuur bij de klimaattransitie.

Na een landelijke wervingscampagne, waarvoor ruim één op de duizend cultuurprofessionals in Nederland zich heeft aangemeld, is via loting een representatieve afspiegeling van de sector geselecteerd. De 75 ingelote deelnemers kwamen voor het eerst samen in Leiden voor een traject dat uiteindelijk resulteert in aanbevelingen voor en door de Nederlandse cultuursector.

Hoop en handelingsperspectief

‘We hebben veel vertrouwen in de kennis, betrokkenheid en kritische houding van de deelnemers. Het is uniek dat cultuurprofessionals uit heel Nederland zich nu samen met experts buigen over de rol die de culturele en creatieve sector kan spelen bij de klimaattransitie,’ aldus initiatiefnemer Chris Julien, cultuur- en ecofilosoof verbonden aan de Universiteit Utrecht.

‘De 75 ingelote deelnemers gaan nu aan de slag. Via de innovatieve methodiek van een burgerberaad, voortbouwend op reeds bestaande kennis en duurzame initiatieven, gecombineerd met de nieuwe inzichten, creativiteit en expertise van de deelnemers zet de Nederlandse cultuursector nu een fundamentele stap voorwaarts,’ zegt mede-initiatiefnemer Maurice Seleky, werkzaam als MT-lid bij het Amsterdam Museum.



‘Ook vanuit de brede coalitie aan culturele partners die het Cultuurberaad Klimaat heeft ingesteld, kijken we terug op een geslaagde start vol constructieve energie en de wens om concrete stappen te zetten, mede dankzij bijdragen van onder andere Bureau Vergezicht en het Programma Duurzame Cultuursector,’ zegt Francien van Westrenen, MT-lid van het Nieuwe Instituut in Rotterdam, dat coördinator en penvoerder is van het project.

Grote betrokkenheid in Nederlandse cultuursector

555 cultuurprofessionals, dus ruim een op de duizend werkenden in de cultuursector, hebben zich aangemeld voor het Cultuurberaad Klimaat. Daaruit zijn 75 deelnemers geselecteerd op basis van criteria als leeftijd, gender, regio, functie en cultuurdiscipline. De ingelote deelnemers van het beraad komen uit heel Nederland en vormen samen een pluriform palet cultuurprofessionals, werkend in verschillende rollen en posities in het culturele veld. Deelnemers zijn bijvoorbeeld werkzaam bij musea, festivals en theaters, maar ook als individuele kunstenaar of maker. Deze poule deelnemers is heel representatief voor de Nederlandse cultuursector, waarin circa 400.000 mensen werken en die goed is voor zo’n 20 miljard euro aan direct toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

Uitkomsten verwacht in december

Begeleid door dagvoorzitter Meta Knol en organisatie in handen van advies- en onderzoeksbureau EMMA, buigen de deelnemers zich de komende periode over de vraag: Welke rol kan en moet de Nederlandse culturele en creatieve sector spelen in de aanpak van de klimaattransitie? Tijdens deze sessies leren, delibereren en adviseren ze volgens de principes van een burgerberaad. Ze worden daarin bijgestaan door gespreksleiders en gevoed door experts met informatie en kennis op het gebied van klimaat, verduurzaming en cultuur. Aan het einde formuleert de groep aanbevelingen voor een betekenisvolle en positieve rol van de cultuursector in de klimaat- en milieucrisis, met aandacht voor zowel kansen als dilemma’s.

In december worden deze aanbevelingen ‘teruggegeven’ aan de sector, in het bijzijn van ministeries, media en de medestanders.

Praktisch

Het Cultuurberaad Klimaat vindt plaats in Leiden op 21 september, 5 oktober

(online), 26 oktober en 16 november 2026. De opdracht voor het Cultuurberaad Klimaat wordt gegeven door een Instellende Commissie*. De organisatie van het beraad is in handen van Bureau EMMA, Nieuwe Instituut treedt op als coördinator en penvoerder.

Ambassadeurs van de Cultuurberaadcampagne zijn onder meer Carice van Houten (actrice en klimaatactivist), Roosje Klap (ontwerper en directeur Noorderlicht), Hicham Khalidi (curator en directeur Jan van Eyck Academie), Zippora Elders Tahalele (curator en museumdirecteur) en Marleen Stikker

(oprichter en directeur van Waag Futurelab).

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