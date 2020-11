In Pf nr. 6 2020 riep vaklab Gallery Color fotografen op hun mooiste werk in te sturen. De prijs: een complete Fine Art print op Ilford Gold Fiber Gloss, verlijmd achter ultra-hoogwaardig plexiglas (Trulife Museumglass). Dit geheel gemonteerd op 3 mm aluminium dibond en voorzien van een ophangframe rondom, in de maximale maat 150x300cm. De winnaar is inmiddels bekend: Jack Marijnissen uit Luik, België. Hij verraste de jury met zijn dubbelopname van New York City. Inmiddels is het werk vervaardigd en op weg naar fotogalerie Ton in Rucphen, waar de wanden blijkbaar groot genoeg zijn om het werk op te kunnen hangen.

Door redactie

“Machtig mooi”, was Marijnissens eerste reactie toen Fedde Schouten van Gallery Color hem belde. “Je verwacht niet dat jouw beeld uitgekozen wordt.” Maar de jury, bestaande uit hoofdredacteur Ton Hendriks van Pf en drie medewerkers van Gallery Color, was unaniem. Uit het juryrapport: “De samensmelting van de beelden geeft een effect van verstilling maar tevens van een dynamische beweging.”

Het werk is onderdeel van de serie Frozen Street New York. Marijnissen maakte het vanaf het hoge terras van een bar op Manhattan. “Vaak maak ik een ingezoomde en uitgezoomde versie, en blend die dan achteraf in elkaar”, aldus de fotograaf. “New York is een fascinerende, drukke stad voor mij, en in dit beeld zie je de dynamiek heel goed terug.” We zien een palet van wolkenkrabbers ter hoogte van de Empire State Building, die deels in het midden te zien is. De kleuren spelen een cruciale rol in de sfeer van het beeld. “Daar is overigens niet heel veel aan gemanipuleerd”, legt de fotograaf uit. “De avondzon met zijn magenta en oranje kleuren deden zijn werk.”

Drogen

Op de dag dat we Marijnissen in zijn woonplaats Luik bellen, wordt in Noordwijk (waar het lab van Gallery Color staat) de laatste hand gelegd aan zijn mega afdruk van 150x285cm. “Gallery Color heeft me net de laatste proefbeelden gestuurd, het ziet er veelbelovend uit”, aldus Marijnissen. Graag had hij naar Noordwijk willen komen om mee te kijken, maar door een coronageval in de familie is dat helaas niet mogelijk. De afdruk is ondertussen net uit de printer gerold. “Later op de dag wordt hij op aluminium verlijmd”, aldus Schouten. “In het weekend moet het geheel dan drogen, maandag wordt het geheel verlijmd met museumglas.” De laatste handeling is dan het schoonfresen van de randen. “We maken zo’n afdruk altijd een fractie groter”, legt Schouten uit. Naderhand kunnen we dan heel precies en lasergestuurd de randen afwerken.”

Nierstichting

Bijzonder aan zijn inzending is de toezegging van Marijnissen dat de helft van de opbrengst bij verkoop zal gaan naar de Nierstichting. “Mijn vrouw is kinderarts en heeft veel te maken met jeugdige nierpatiënten. Ik hoor de verhalen vaak en die gaan me na aan het hart. Hopelijk kunnen ze met deze gift weer veel goed doen.” Het enige dat nog rest is dan het inladen van het werk in de bus van Gallery Color, op weg naar galerie Ton in Rucphen. En dan hopen dat hij snel verkocht wordt, voor Marijnissen, maar vooral voor de Nierstichting.

Uit de ruim 75 inzendingen koos de jury ook een tweede prijs, die gaat naar Margriet Smulders. Zij wint met haar werk ‘Who loves Red, Yellow and Blue’ een museumplex op formaat ca. 120x80cm of gelijkwaardig. Maartje Roos wint de derde prijs met haar klassieke werk ‘Eartiids Earnewâld’. Zij mag een museumplex laten maken op formaat ca. 75x50cm of gelijkwaardig.

Juryrapport Fine Art Print Gallery Color

Er kwamen bij Gallery Color na de oproep voor de grootste Fine Art print in de vorige Pf meer dan 75 inzendingen binnen. Na een intensieve virtuele bijeenkomst heeft de jury van de Gallery Color Fine Art Print inzending unaniem gekozen voor het kunstwerk van de fotograaf Jack Marijnissen. Dit werk komt uit de serie Frozen Street New York. De inzending werd door de jury met de grootste afdruk op 150 x 300 cm Ilford Gold Fiber Gloss vereerd vanwege de fotografische kwaliteit van het werk, gecombineerd met zijn innovatieve techniek, waarbij hij meerdere opnamen samenvoegt tot een groot tableau. De samensmelting van de beelden geeft een effect van verstilling maar tevens van een dynamische beweging. Wat bij de beoordeling ook een rol heeft gespeeld is dat Jack Marijnissen een mooi doel voor zijn afdruk heeft. Hij wil de afdruk ophangen in galerie Ton in Rucphen en 50 procent van de opbrengst doneren aan de Nierstichting.

De Jury

Ton Hendriks, fotograaf & hoofdredacteur Pf

Jeroen Luijt, fotograaf & senior at Gallery Color

Fedde Schouten, co-founder Gallery Color

Daan Hettema, co-founder Gallery Color

Gallery Color

Lab: Losplaatsweg 22, 2201 CV Noordwijk

Office/gallery/showroom: Middenweg 105-107,

1098 AH Amsterdam

020-8208788

www.gallerycolor.nl