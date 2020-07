Haar landschapsfoto’s maakt ze intuïtief, à la minute, in het moment. Fotografe Iris Dorine houdt van de ongepolijste, rauwe foto’s die uit die spontaniteit voortkomen. “Imperfecte beelden geven me een gevoel van vrijheid die de natuur me ook geeft.”

door Redactie

Iris Dorine rolde ongepland de fotografie in. Tijdens haar opleiding Mode aan de kunstacademie was fotograferen een grote bron van inspiratie. Op reis in Zuid–Afrika hielp ze een kennis/klant door een verhaal te fotograferen over mensen die het moeilijk hebben in de townships. “Daar werd ik gegrepen door de mogelijkheden van fotografie”, legt ze uit. “Tussen al die chaos en verdriet zag ik ook de schoonheid.” Iris Dorine vond het fascinerend om die rauwe essentie van een persoon in beeld te vangen. De kracht in de chaos. “De vorm van een gezicht, de huid, de textuur, ik vind het allemaal even fascinerend.” Terug in Nederland ging ze al snel in opdracht fotograferen. “Ik bleek goed om te kunnen gaan met de kaders van commerciële opdrachtgevers. Nu reis ik opnieuw de wereld over, en maak veel portretten. Naast mensen fotografeer ik ook voor campagnes rondom producten en interieurs.”

Niks is perfect

Tijdens haar reizen schiet ze tussendoor, onderweg en in haar vrije uren, haar landschappen. “Vaak gewoon vanuit de auto”, legt ze uit. “Op het moment dat ik iets zie, leg ik het vast. Ik vind het mooi als het beeld me verrast door oneffenheden en beweging. We zijn onderweg, niks is echt perfect en of blijvend, het is continu in verandering. Het is een soort acceptatie daarvan. Daar kan zoveel schoonheid inzitten”, aldus de fotografe. “Het beeld geeft me een gevoel van vrijheid die ik tijdens mijn reis ook ervaren heb. Door de beweging geeft het me ruimte elke keer weer iets anders te ervaren als ik het terug zie. Het is abstract.” Tijdens haar studie aan de kunstacademie was ze gefascineerd door de elegante eenvoud in de Japanse cultuur en de kracht van de vergankelijkheid. We zien in haar werk veel bewegingsonscherpte, nevelige contrasten en stukken stoep op de voorgrond. Wel vindt ze het belangrijk dat de levendigheid in haar werken blijft bestaan. “De landschapfoto’s zijn bijna allemaal gefotografeerd tijdens zonsopgang of –ondergang, een van de meest wonderlijke momenten van de dag”, legt ze uit. “Ik denk dat dit een stukje licht in de foto’s brengt. De keuze van mijn beelden is heel intuïtief. Er gebeurt wat met de compositie, kleur en snelheid dat me blijft boeien.”

Roze ochtend

De hiernaast afgebeelde foto maakte ze als een van de weinige beelden niet vanuit de auto. “Ik logeerde een paar weken bij vrienden in Jeffrey’s Bay, Zuid-Afrika. Ik was gezegend met dit uitzicht vanaf het balkon. Elke ochtend en avond was het licht weer anders. Dit was op een met roze overgoten ochtend.” Op de foto zien we alleen een paar omslaande golven en de contouren van een berglandschap. Door het minimalistische karakter heeft het iets van een Sugimoto, maar dan lichter van sfeer. Het beeld danst bijna. Inmiddels hangt het over de hele wereld. “Verschillende interieurstylisten gebruiken de beelden voor zakelijke ruimtes, maar ook voor particuliere klanten”, aldus Iris Dorine. “Mensen vertellen me dat ze er rustig van worden, dat ze er uren naar kunnen kijken. Een mooier compliment kun je niet krijgen als fotograaf.”

Meedenken

Bij Gallery Color laat Iris Dorine haar werken afdrukken op Hahnemühle Photo Rag Bright White om ze daarna op te laten plakken op Dibond of mooi in te laten lijsten. Het werken met het vaklab voelt voor haar als een warm bad. “Het zijn echte ondernemers”, vertelt ze. “Ze snappen andere ondernemers. Als iets last-minute af moet, dan kan dat altijd. En ze denken heel goed mee over het eindresultaat, de vertaling van het beeld op fotopapier is altijd perfect. Behalve dan de imperfecties die er van nature in mijn werk horen te zitten.”

Werk van Iris Dorine wordt onder meer verkocht via www.amsterdamlight.gallery

Gallery Color

Lab: Losplaatsweg 22, 2201 CV Noordwijk

Office/gallery/showroom: Middenweg 105-107,

1098 AH Amsterdam

020-8208788, www.gallerycolor.nl