Onder de noemer Pf Gallery presenteerde Gallery Color het afgelopen jaar werk van fotografen in de vorm van een interview en een losse ‘echt’ afgedrukte foto. Hiermee liet Gallery Color de kwaliteit van het lab zien, en ondersteunde het fotografen op een bijzondere wijze. Volgens eigenaar Fedde Schouten is het nu tijd om eenmalig een stap verder te gaan. “We gaan iets groots doen, letterlijk”, vertelt hij enthousiast. “Bij deze roepen we alle fotografen op die Pf lezen hun mooiste foto in te sturen.”

door redactie

Uit de ingezonden foto’s zal een deskundige jury van Pf en Gallery Color de beste kiezen. De prijs: een compleet werk FineArt print op Ilford Gold Fiber Gloss, verlijmd achter ultra-hoogwaardig plexiglas (Trulife Museumglass). Dit geheel wordt gemonteerd op 3 mm aluminium dibond en voorzien van een ophangframe rondom, in de maat 150×300 cm. “Een unieke kans dus”, aldus Schouten, “we gaan een fotograaf heel blij maken.”

Vanwaar deze prijsvraag? Schouten: “We hebben dit hoogwaardige product nieuw in ons assortiment. Natuurlijk beseffen we heel goed dat de meeste fotografen het zich niet kunnen veroorloven zo’n enorm kostbaar werk (enkele duizenden euro’s per stuk) te laten vervaardigen. Daarom geven we er een weg. Niet zozeer om ons product aan de man te brengen, eerder omdat we de fotografie en fotografen een warm hart toedragen. En zeg nou eerlijk, het is toch heel gaaf als je een print van die grootte op je expositie of bij de klant aan de muur hebt hangen? Het is echt het allermooiste van het allermooiste.”

Speciaal

Schouten legt uit waarom deze grootte pas sinds kort beschikbaar is op de Nederlandse markt. “Het probleem zat hem in het speciale plexiglas museumglas, dat konden we niet zo groot inkopen tot nu toe. Sinds kort is de maat 150×300 cm verkrijgbaar, daar zijn we erg blij mee.” Dit plexiglas is twee maal zo duur als de ‘gewone’ variant, met name omdat het bijna volledig ontspiegeld is. “We verwachten niet een hele grote groep afnemers te krijgen, het is bedoeld voor een bedrijf dat iets speciaals wil in zijn atrium of een museum dat wil uitpakken voor een expositie.” De maximale maat die Gallery Color kan leveren is 150×300 cm. “Maar we kunnen ons ook voorstellen dat fotografen liever een 2:3 verhouding aanhouden, dat kan natuurlijk ook, alleen wordt de print dan wat kleiner. Overigens hoeft de fotograaf in kwestie de print niet achter op de scooter mee naar huis te nemen. “De prijs is inclusief het afleveren op een adres”, benadrukt Schouten. “In Nederland dan, niet in Singapore.”

Oproep

Stuur de foto waarvan jij denkt dat hij perfect op 150×300 cm kan worden afgedrukt naar info@gallerycolor.nl. Schrijf er een kort verhaal bij waarom je denkt dat de foto geschikt is en hoe en waar je de foto wilt ophangen. Dat kan een expositie zijn, een atrium van een klant, de entree van een museum waar je voor werkt, enzovoort.

De deadline voor inzending is 16 oktober 2020. Hierna zal de jury, bestaande uit leden van de redactie van Pf en medewerkers van Gallery Color, zich buigen over de inzendingen en er een uitkiezen. Deze winnaar ontvangt de complete FineArt print op Ilford Gold Fiber Gloss, verlijmd achter ultra-hoogwaardig plexiglas (Trulife Museumglass). Dit geheel wordt gemonteerd op 3 mm aluminium dibond en voorzien van een ophangframe rondom, in de maat 150x300cm. Meer informatie over professional print- en afwerkmogelijkheden bij ‘s lands beste vaklab? Neem dan contact met ons op.

REGLEMENT OPROEP FINE ART PRINT

Stuur jouw foto in met de langste maat 3000 pixels. Adres: info@gallerycolor.nl. Uitsluitend in Jpg. Kleurruimte RGB. Stuur geen beelden via Wetransfer. Die worden niet opgehaald. Maximale bestandsgroottte mag niet meer zijn dan 2,5 Mb. Zet in de titel van de mail: Fine Art Print. Voeg tekst toe in de mail. Maximaal 100 woorden.

Gallery Color

Lab: Losplaatsweg 22, 2201 CV Noordwijk

Office/gallery/showroom: Middenweg 105-107,

1098 AH Amsterdam

020-8208788

www.gallerycolor.nl