Bevrijd! En nu? Noord-Hollands Archief toont eerste jaar na oorlog

terug

In het Noord-Hollands Archief is de tentoonstelling ‘Bevrijd! En nu? Het eerste jaar na de oorlog’ te zien. De tentoonstelling wordt gepresenteerd in het kader van 80 jaar vrijheid in Nederland. Brieven, foto’s, rapporten en meer uit de collectie van het archief, geven een ongekend inkijkje in de chaotische overgangsperiode van oorlog naar vrede en vrijheid in 1945 en 1946.

©Noord-Hollands Archief. Voedseldroppings bij Haarlem april mei 1945 Flip Delemarre NL-HlmNHA_1494_1444_0078

Belangrijke keuzes

Op 5 mei 1945 is Nederland bevrijd en dat zorgt voor grote blijheid en opluchting, maar meteen speelt de grote vraag: en nu? Hoe herstel je een land? Wat moet er gebeuren met collaborateurs? Waar zijn alle vermisten? Wat schuilt er achter de feestvreugde? Wordt het land weer de oude of moeten we een nieuwe weg op gaan?

In de tentoonstelling ontdek je hoe de keuzes die vlak na de Bevrijding zijn gemaakt, nog steeds invloed hebben op hoe de Tweede Wereldoorlog 80 jaar later wordt verwerkt en herinnerd.

De tentoonstelling ‘Bevrijd! En nu? Het eerste jaar na de oorlog’ is te zien tot en met 31 oktober 2025 in de Janskerk (Jansstraat 40) in Haarlem.

Bekijk ook deze items