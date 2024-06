Mooie portretten met plugin Retouch4me

terug

Als fotograaf weet je hoe lastig het kan zijn om een grote hoeveelheid beeldmateriaal te bewerken na een fotoshoot. Het maakt niet uit of je een beginner, gevorderde of ervaren fotograaf bent, het kost veel tijd om beelden te sorteren, te optimaliseren en specifieke aspecten verbeteren zoals kleuren, contrast en scherpte. Retouch4me, een plugin die werkt in onder andere Adobe Photoshop en Capture One, maakt dit proces een stuk eenvoudiger.

Efficiënte oplossingen

Als je met commerciële klanten werkt die strakke schema’s hebben en hoge verwachtingen, wordt het nog uitdagender. Door je bewerkingen te optimaliseren, lever je werk van hoge kwaliteit en overtref je de verwachtingen van je klanten. Dit leidt tot meer tevreden klanten en betere zakelijke kansen.

Daarom is het handig om manieren te vinden om je werk te verbeteren door gebruik te maken van efficiënte oplossingen – en dat kan gewoon met de bekende programma’s.

Retouch4me

Retouch4me richt zich op dit probleem en biedt een breed scala aan plugins, gebaseerd op kunstmatige intelligentie-technologie, die zorgen voor efficiënt en nauwkeurig automatisch retoucheren. Elke plugin richt zich op verschillende aspecten van het retoucheren van foto’s om fotoverwerking van hoge kwaliteit te bereiken.

De plugins bevatten verschillende tools voor het retoucheren van de huid, het aanpassen van de huidtinten, het bewerken van kleding en kleurafstemming – een volledige set functies voor tijdbesparende bewerking. Op deze manier kun je bevredigende resultaten garanderen en tegelijkertijd de efficiëntie van je bewerkingen verbeteren. In tegenstelling tot andere fotobewerkingssoftware, behoudt Retouch4me de originele huidtextuur en andere beelddetails, zodat de uiteindelijke bewerkte foto er natuurlijk en realistisch uitziet.

Voor wie is het

Beeldbewerking speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van foto’s in verschillende genres. Verschillende soorten afbeeldingen kunnen verschillende soorten bewerking vereisen, waardoor Retouch4me een ideaal platform is voor fotografen, ontwerpers, reclamebureaus en instellingen die werken met visuele content. Met zijn beeldbewerkingstools is het ook zeer nuttig voor professionele retoucheurs die in studio’s of als freelancer werken. Retouch4me is ook een platform voor onderwijsinstellingen zoals scholen, hogescholen en universiteiten die cursussen geven in fotografie en retoucheren. Het platform kan worden gebruikt om studenten zowel basis- als geavanceerde retoucheertechnieken te leren.

Hoe het werkt

Retouch4me biedt flexibele plugins die onafhankelijk of als onderdeel van populaire fotobewerkingssoftware zoals Adobe Photoshop en Capture One kunnen worden gebruikt. Dit geeft je de vrijheid om het programma van je voorkeur te kiezen en met maximale flexibiliteit te werken. Je hebt toegang tot de plugins in deze bewerkingsprogramma’s via het Retouch4me Panel, dat je gratis kunt downloaden van hun website. Het is gemakkelijk toegankelijk en de gebruiksvriendelijke interface maakt het een fluitje van een cent om door de plugins te navigeren en ze te gebruiken. De plugins werken als lagen om je originele afbeelding intact te houden, waardoor je de controle hebt om elk ect afzonderlijk aan te passen (indien nodig).

Of je nu werkt aan een enkele afbeelding of een groot volume, de plugins werken op meerdere frames, waardoor batchverwerking een fluitje van een cent wordt. Het Retouch4me team is toegewijd aan het verbeteren en updaten van hun plugins om je te voorzien van de meest geavanceerde fotobewerkingstools. Als je vragen hebt die niet beantwoord konden worden op de FAQ-pagina of de meegeleverde tutorials, kun je de live chatfunctie op hun website gebruiken. Retouch4me plugins werken op Windows 7 (x64), Windows 10 (x64), Windows 11 en macOS 10.14+.

AI-plugins voor geautomatiseerd retoucheren

Om de effectiviteit van hun plugins te laten zien, biedt Retouch4me demosessies en voor-en-na afbeeldingen op de website. Je kunt alle plugins ook gratis testen om de hoogwaardige resultaten die ze leveren te ervaren.

Retoucheren van gezichten:

Heal: Detecteert probleemgebieden op de huid en retoucheert deze terwijl de natuurlijke textuur van de huid intact blijft.

Dodge & Burn: Maakt specifieke delen van een portret lichter of donkerder. Hiermee kun je een zachte lichtlaag exporteren voor volledig non-destructieve bewerking.

Oogvaatjes: Verwijdert roodheid of bloedvaten uit het oogwit, terwijl de natuurlijke vorm en kleur behouden blijven.

Oogverheldering: Benadrukt de ogen met de dodge and burn-techniek, waardoor ze opvallen en de aandacht van de kijker trekken.

Portretvolumes: Voegt extra diepte en dimensie toe aan je frame, waardoor het er professioneler en gepolijster uitziet. Het verheldert ogen, benadrukt lippen en neus en laat gezichtscontouren beter uitkomen.

Huidtint: Detecteert open huidgebieden, bepaalt de gemiddelde huidtint en egaliseert deze. Het egaliseert ook de teint van oren, handen en ellebogen om roodheid te verwijderen.

Witte tanden: Herstelt de witheid van de tanden van je onderwerp, zelfs bij groepsportretten.

Huidmasker: Huidselectie met één klik, zodat je gemakkelijk de nadruk kunt leggen op het hoofdonderwerp van je foto’s.

Matteren: Verzacht alle glimmende delen van de huid in het gezicht, met een natuurlijke benadering. Perfect voor foto’s die met flits zijn gemaakt.

Frequentiescheiding: Hiermee kun je de helderheid van het algehele beeld en soft-focus effecten regelen.

Prijzen

Retouch4me biedt een reeks van vijftien plugins, waarvan er twee gratis zijn. Tot de gratis plugins behoren Frequency Separation en Colour Match. De laatste geeft je toegang tot een LUT-cloud met een bibliotheek van kant-en-klare gratis kleurenfilters, maar je kunt ook premium pakketten kopen.

De meeste plugins kun je per stuk kopen voor 124 dollar, waaronder Eye Vessels, Heal, Eye Brilliance, Portrait Volumes, Skin Tone, White Teeth, Fabric, Skin Mask, Matti er en Dust. Slechts twee plugins, Dodge & Burn en Clean Backdrop zijn hoger geprijsd voor $149. Eye-plugins zijn verkrijgbaar in een voordeligere bundel.

