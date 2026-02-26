terug

Sinds 10 december is er in het Stedelijk Museum Alkmaar een fraaie en afwisselende tentoonstelling te zien over het Alkmaar van zo’n 70 jaar geleden.Aanleiding was dat Alkmaar in 1954 haar 700-jarig bestaan vierde. Ter gelegenheid daarvan kreeg een groep talentvolle fotografen de opdracht om de stad vast te leggen.



Trein arriveert op station Alkmaar. © Ad Windig/MAI

Meisje met suikerspin op de kermis. © Henk Jonker/MAI



In ‘Alkmaar in Beeld – door de lens van toen en nu.’ worden de iconische zwart-witfoto’s van de fotografen Maria Austria, Eva Besnyö, Henk Jonker en Ad Windig opnieuw getoond. Zij legden overigens niet alleen de feestelijkheden vast, maar ook het dagelijks leven, de mensen en de veranderingen in de stad. Geïnspireerd door deze thema’s en het werk van haar voorgangers, laat fotograaf Jonne Lucia zien wat er in de stad is veranderd – en wat nog altijd hetzelfde is gebleven.

Man aan het werk op scheepswerf Witsen, Eilandswal. © Eva Besnyӧ/MAI





De tentoonstelling is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Stedelijk Museum Alkmaar, Regionaal Archief Alkmaar en het Maria Austria Instituut en nog tot en met 29 maart 2026 te zien. Kijk hier voor meer informatie en openingstijden.

Bekijk ook dit item