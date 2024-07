Canon lanceert cameramodellen EOS R1 en EOS R5 II

terug

Canon kondigt de lancering aan van twee boegbeelden voor het EOS R System – de EOS R1 en EOS R5 Mark II, voor hoge kwaliteit bij professionele fotografie en videografie. Hier lees je alles over deze twee nieuwe modellen, zoals de officiële specificaties, beschikbaarheid en prijs.

Beide modellen bieden gestroomlijnde workflowprocessen en intuïtieve gebruikerservaring, met daarnaast ondersteunende technologieën die worden aangestuurd door een nieuw Accelerated Capture imaging-platform en Deep Learning. De EOS R1 is voorzien van geavanceerde functies waarmee professionele nieuws- en sportfotografen telkens weer de headline-opname kunnen maken, terwijl de EOS R5 Mark II is ontworpen voor een breed scala aan hybride professionals om elk creatief project te realiseren.

EOS R1 en EOS R5 Mark II – de langverwachte systeemcamera’s in de EOS R serie

De introductie van de EOS R1 en EOS R5 Mark II full-frame systeemcamera’s markeert een historisch moment voor Canon – de EOS R1 is de eerste camera in de EOS R-serie binnen de EOS-1 serie, die bekend staat om zijn hoge prestaties en betrouwbaarheid. De EOS R5 Mark II is de opvolger van de veelgeprezen EOS R5, die een hoge resolutie en snelheid met 8K-filmprestaties combineert.

Voor het eerst worden beide cameramodellen uitgerust met het nieuwe ‘Accelerated Capture’ imaging-platform, dat bestaat uit een nieuwe processor – de DIGIC Accelerator – samen met de bekende krachtige DIGIC X-beeldprocessor en nieuw ontwikkelde high-speed beeldsensoren die in beide nieuwe camera’s aanwezig zijn. De DIGIC Accelerator is nieuw toegevoegd om de verwerking van grote hoeveelheden gegevens te ondersteunen, dit naast de Deep Learning-technologieën. Deze combinatie zorgt voor hogere prestaties en nieuwe functies op verschillende gebieden, waaronder automatische scherpstelling, continu fotograferen en opnamekwaliteit.

Dankzij dit nieuwe imaging-platform zijn de EOS R1 en EOS R5 Mark II beide uitgerust met de nieuwste versie van Dual Pixel CMOS – Dual Pixel Intelligent AF. Dit omvat meerdere verbeteringen, waaronder de mogelijkheid om onderwerpen nauwkeuriger te volgen door het gezicht en bovenlichaam van spelers te identificeren en obstakels of andere spelers te vermijden. Dit wordt verder verbeterd door de mogelijkheid om specifieke gezichten te registreren en deze consequent te volgen en prioriteit te geven boven andere spelers. De nieuw toegevoegde ‘Action Priority’ modus herkent daarnaast automatisch veel-voorkomende actieposities bij basketbal, voetbal en volleybal, waarbij het hoofdonderwerp in snelle en dynamische situaties wordt herkend en gevolgd en het belangrijkste actiemoment wordt vastgelegd.

Eye-control AF – waardoor het vastleggen van het gewenste onderwerp nog gemakkelijker wordt omdat je simpelweg door in de zoeker te kijken kunt overschakelen naar het punt waar je, je focus op wilt hebben zonder dat je een knop hoeft te gebruiken om het AF-punt te verplaatsen – wordt nu ook aangeboden in de EOS R5 Mark II en is in beide modellen verbeterd tot twee keer het niveau van de EOS R3, inclusief een sensor met een hoger aantal pixels, verbeterde LED’s, een groter oogdetectiegebied en een vernieuwd detectiealgoritme dat een unieke en instinctieve manier biedt om een te volgen onderwerp te selecteren binnen een complexe scène. De EOS R1 en EOS R5 Mark II zijn bovendien uitgerust met nieuwe high-speed beeldsensoren, die zorgen voor hogere opnamesnelheden en snellere sensoruitlezing met een 40% reductie van de rolling shutter in de EOS R1 vergeleken met de EOS R3, waardoor deze op hetzelfde niveau komt als de mechanische sluiter in de EOS-1D X Mark III.

Met een vergelijkbare reductie van 60% in de EOS R5 Mark II zijn beide modellen zeer geschikt voor het vastleggen van actie zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit of het dynamisch bereik. De camera’s beschikken over een nieuwe functie voor pre-continu fotograferen waarmee maximaal 20 beelden (voor de EOS R1) en 15 beelden (voor de EOS R5 Mark II) kunnen worden vastgelegd in HEIF/JPEG- of RAW-formaat met een willekeurige beeldsnelheid voordat de sluiter wordt ingedrukt. Beide camera’s zijn voorzien van een grote zoeker met een hoge helderheid en resolutie zonder black-outs, waarbij de EOS R1 de hoogste resolutie heeft met 9,44 M dots en de EOS R5 Mark II twee keer zo helder is als de EOS R5.

Dankzij het nieuwe imaging-platform profiteren de EOS R1 en EOS R5 Mark II van een verbeterde beeldkwaliteit met Deep Learning in-camera “image upscaling” en ruisonderdrukking, waardoor een viermaal zo hoge resolutie of minder ruis in-camera wordt verkregen bij gebruik van JPEG- of HEIF-formaten. Gebruikers kunnen ook in-camera bijsnijden en vergroten, waardoor het veel eenvoudiger wordt om foto’s te verzenden zonder ze eerst via aparte programma’s te moeten bewerken.

Beide camera’s hebben tot 8,5-stops beeldstabilisatiei met effectieve opnamemogelijkheden, vooral bij weinig licht of in andere moeilijke omstandigheden. Voor videografen bieden de EOS R1 en EOS R5 Mark II video in 12-bits RAW-opname intern op de geheugenkaart en het gebruik van de Cinema EOS Movie Recording-formaten naast Canon Log 2 en 3 met proxy video-opname die nu volledig wordt ondersteund tussen twee kaarten, en vierkanaals audio. Dit tilt professionele videoproducties naar een nog hoger niveau en levert uitstekende kwaliteit en creatieve flexibiliteit, ongeacht het scenario. De camera’s kunnen ook gelijktijdig foto’s met hoge resolutie en Full HD-video opnemen, met daarnaast de optie om extern op te nemen via de HDMI type A-poorten in beide camera’s.

Om de workflow van professionals te ondersteunen, zorgen verschillende functies voor snelle en stabiele connectiviteit en failsafe opties, met meerdere routes naar foto/video-bestemmingen voor het archiveren van nieuws met ondersteuning voor het C2PA content authenticity formaatii of het bekijken van de eerste opnames van een film. Standaard bestandsnamen, aparte foto/videomappen en geavanceerde tagging volgens de News ML-G2-norm worden ook ondersteund. Beide camera’s ondersteunen Wi-Fi6E/11ax 6GHz in-body en zijn daarmee de eerste camera’s uit de EOS-serie die nieuwe overdrachtsnelheden bieden, waarbij de EOS R1 bovendien 2,5 Gbps Ethernet-connectiviteit en dual-threaded FTP in de behuizing ondersteunt en de EOS R5 Mark II 2,5 Gbps Ethernet biedt via een optionele handgreep.

Maak kennis met de EOS R1 – Canon’s nieuwste topmodel

35 jaar na de introductie van de originele EOS-1 neemt de EOS R1 een traditie over van camera’s die de ideale keuze vormen voor professionals over de hele wereld, dankzij de revolutionaire autofocus, snelheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De EOS R1 is bedoeld voor top sportfotografen en is ontworpen om nooit een moment te missen in de snelle wereld van sport- en nieuwsfotografie. Autofocus vormt samen met snelheid de sleutel tot het behalen van tot nu toe onbereikbare resultaten. De EOS R1 is uitgerust met een innovatief, nieuw Cross Type AF-systeem dat uitstekend presteert onder moeilijke omstandigheden, zoals bij het fotograferen door een tennisnet, waarbij kleinere onderwerpen worden geselecteerd en scherpgesteld wordt op verticale details in situaties waarin horizontale details ontbreken in het onderwerp binnen het AF-gebied. Deze nieuwste technologie is een primeur voor Canon en vereist een volledig nieuwe Dual Pixel CMOS AF-sensorconfiguratie waarbij individuele Gb-pupil-verdelingen van pixels 90 graden worden gedraaid om de gevoeligheid voor het volgen van autofocus langs de verticale en horizontale as van de sensor te bieden, waardoor gebruikers snelle en nauwkeurige resultaten krijgen en een opname kunnen maken die voorheen misschien over het hoofd werd gezien.

De camera biedt een ongelooflijk stille elektronische sluiter van 40fps met AF-tracking en 20 frames bij pre-continu fotograferen, zodat gebruikers een scène kunnen volgen zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De resolutie van 24,2 megapixel levert uitzonderlijke prestaties bij hoge snelheid, terwijl ook tot 96 megapixel in-camera wordt bereikt met Deep Learning, image upscaling en ruisonderdrukking. Verbeterde flitssynchronisatiesnelheden tot 1/400-ste van een seconde en verbeterde witbalans- en beeldbelichtingsevaluatie zorgen voor meer consistentie en veelzijdigheid bij uiteenlopende genres.

De EOS R1 biedt ook hybride multimedia-functionaliteit met een resolutie van 6K bij 60fps of 4K bij 120fps, naast Full HD bij 240fps. De EOS R1 is ontworpen om ook onder de zwaarste omstandigheden te worden gebruikt en heeft een nieuw ontworpen weerbestendige body met een vernieuwde textuur aan de buitenkant en een geïntegreerde verticale grip. Een hoge-resolutie EVF met een anticondens ontwerp en een wijd zoekeroculair maken het een comfortabele camera voor sportopnamen gedurende langere perioden. Nieuw is de tweetraps AF-ON knop waarmee direct twee programmeerbare functies met één knop kunnen worden geactiveerd, zodat fotografen snel kunnen reageren op veranderende acties die zich voor hen plaatsvinden.

Maak kennis met de EOS R5 Mark II, de top in allround veelzijdigheid en hybride creativiteit

De EOS R5 Mark II bouwt voort op het erfgoed van de EOS R5 en verlegt de grenzen van wat mogelijk is voor nieuwe genres. De EOS R5 Mark II is bedoeld voor de nieuwe generatie storytellers en hybride gebruikers die hun vakmanschap willen verbeteren. Het is de ultieme tool voor een breed scala aan toepassingen – van natuurfotografie tot bruiloften, evenementreportages, het maken van films en nieuwsreportages.

De EOS R5 Mark II is ontworpen om snelbewegende onderwerpen vast te leggen zonder in te leveren op hoogwaardige details en beschikt over een nieuwe, revolutionaire back-side illuminated stacked sensor met een indrukwekkende resolutie van 45 megapixel. Dankzij autofocus tracking en een elektronische sluiter die 30fps kan halen met een lage rolling shutter kunnen gebruikers echt excelleren in snelle actiesituaties. De pre-continue opnamemodus legt 15 beelden vast voordat de sluiter zelfs maar is ingedrukt, terwijl de geavanceerde image upscaling tot 180 megapixel kan bereiken met uitzonderlijke beeldruisonderdrukking, waardoor de kleinste details behouden blijven.

Naadloze hybride multimedia-functionaliteit vormt de basis van de EOS R5 Mark II, evenals een grotere synergie met de Canon Cinema EOS-lijn met gedeelde functies en formaten. De EOS R5 Mark II is verbeterd ten opzichte van de EOS R5 en biedt een resolutie van 8K 60p over de volle breedte van de sensor en 12-bits RAW-opnamen, naast 4K-video tot 120p met geluid. De nieuw geïntroduceerde Cooling Fan Grip is speciaal ontworpen om de opnameperiode te verlengen voor evenementreportages, interviews en hoogwaardige livestreaming.

De mogelijkheid om video proxies op te nemen, industriestandaard bestandsnamen te geven en gestructureerde mappen te gebruiken, verbetert de post-productie workflows. Het maken van opnamen voor Virtual Reality is ook eenvoudiger dankzij de verbeterde preview- en weergavenavigatie. Een nieuwe LP-E6P accu met hogere prestaties en de warmt-afvoerende en duurzame behuizing van magnesiumlegering zorgen ervoor dat de EOS R5 Mark II klaar is voor elke uitdaging, zelfs onder onvoorspelbare weersomstandigheden.

De EOS R5 Mark II behoudt een compact en lichtgewicht design, maar met belangrijke verbeteringen zoals een anti-condens, twee keer helderdere zoeker en wijdere opening is het een onmisbare tool voor hybride content creators die op zoek zijn naar topprestaties en veelzijdigheid in één pakket.

De komst van een nieuwe generatie EOS R System producten

De EOS R1 en EOS R5 Mark II vormen samen een complete professionele combinatie met ultieme betrouwbaarheid en snelheid naast veelzijdigheid en bruikbaarheid. Deze nieuwe body’s voegen zich bij een reeks onlangs aangekondigde EOS R System camera’s en RF-lenzen en bevestigen Canon’s streven om geavanceerde technologie te leveren aan de nieuwe generatie storytellers in alle genres van fotografie en videografie. Dankzij de nieuwste technologie en onderscheidende features zoals Eye-control AF kun je, je met deze camera’s immers focussen op dat wat echt belangrijk is, namelijk onderscheidende en creatieve content maken.

Prijzen en beschikbaarheid

De EOS R1 is vanaf november verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 7499EU. De EOS R5 Mark II is daarentegen vanaf eind augustus beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van 4799EU. Ga voor meer informatie over de EOS R1 en EOS R5 Mark II naar de website van Canon.

Belangrijkste kenmerken en specificaties EOS R1 EOS R5 Mark II 24,2 MP full-frame stacked sensor met belichting vanaf achterzijde Pre-continu opnamen tot max. 20 beelden 40 fps reeksopnamen Instelbare snelheid bij continu-opnamen Verduisteringsvrije EVF 9,44 M dots 45 MP full-frame stacked sensor met belichting vanaf achterzijde Pre-continu opnamen tot max. 15 beelden 30 fps reeksopnamen Instelbare snelheid bij continu-opnamen Verduisteringsvrije EVF 5,76 M dots Nieuwe processor DIGIC Accelerator & Accelerated Capture In-camera upscaling en neuraal netwerk Beeldruisreductie Nieuwe processor DIGIC Accelerator & Accelerated Capture In-camera upscaling en neuraal netwerk Beeldruisreductie Geïntegreerde verticale grip Compact & licht in gewicht Optionele grips leverbaar Dual Pixel Intelligent AF Geregistreerde personen prioriteit Action Priority Verbeterde Eye-control AF prestatie Focus tot -7,5 EV Cross AF 2-traps AF-ON knop Dual Pixel Intelligent AF Geregistreerde personen prioriteit Action Priority Verbeterde Eye-control AF prestatie Focus tot -6,5 EV Max. 8,5-stops aan beeldstabilisatie Max. 8,5-stops aan beeldstabilisatie 6K 60p RAW met 4K-video tot 120p en 60p oversampled van 6K 8K 60p RAW met 4K-video tot 120p en 60p oversampled van 8K Extra compatibiliteit met EOS VR System Custom Picture ondersteuning XF-HEVC S/XF-AVC S Canon Log 2/Log 3 LPCM/24bit/4CH audio Dual shooting (foto & video) Custom Picture ondersteuning XF-HEVC S/XF-AVC S Canon Log 2/Log 3 LPCM/24bit/4CH audio Dual shooting (foto & video)

