Canon introduceert nieuwe hybride lens

Canon introduceert de RF 35mm F1.4L VCM: een hybride camera lens die is ontworpen voor het vastleggen van zowel foto’s als video.

Maak kennis met de RF 35mm F1.4L VCM

Deze hybride lens geeft creatieve fotografen de flexibiliteit die ze nodig hebben om nieuwe niveaus van kunstenaarschap en mixed media te bereiken. Deze lens, die deel uitmaakt van een groeiende serie, presteert als twee lenzen en is de enige RF prime-lens met een speciale irisring voor video1. De lens beschikt ook over een diafragma met 11 lamellen, wat zorgt voor vloeiende onscherpe zones om het onderwerp te scheiden van de achtergrond of voorgrond, en minimale focus breathing om videografen te helpen visuele afleiding te voorkomen wanneer ze de focus van het ene onderwerp naar het andere verplaatsen. Of het nu gaat om het vastleggen van een evenement, zoals een bruiloft, of het maken van een straatdocumentaire, deze hybride lens biedt een optimale ervaring voor zowel foto’s als film.

Ongeacht de omgeving is geen enkel creatief doel nu onbereikbaar. Voor momenten waarop een groothoek nodig is – of het nu gaat om het vastleggen van een groep tijdens een evenement of reportagefoto’s op straat – biedt de brandpuntsafstand van 35 mm een ideaal perspectief. Het diafragma van f/1.4 kan worden gebruikt om de scherptediepte te regelen, waardoor schitterende creatieve prestaties worden gegarandeerd, zelfs op momenten met weinig licht, zoals het gouden uur, een nachtelijke skyline of een slecht verlicht evenement. Bovendien biedt het design van de RF 35mm F1.4L VCM de mogelijkheid voor zowel voor- als achterfilters, waardoor er extra ruimte is voor creatieve expressie.

Voor fotojournalisten en content creators

Ontworpen met de behoeften van fotojournalisten en content creators in het achterhoofd, is er geen reden om zich zorgen te maken over het missen van een vluchtig moment. De snelle Nano USM, gecombineerd met de nog snellere Voice Coil Motor2 (VCM) technologie, zorgt voor een snelle en nauwkeurige scherpstelling – handig bij het

maken van dynamische foto’s van drukke onderwerpen zoals kinderen of huisdieren, of om de actie vloeiend vast te leggen op video. Bovendien kunnen fotografen en videografen met de speciale Lens Control Ring en aanpasbare Lens Function Button volledig opgaan in de zich ontwikkelende actie tijdens het aanpassen van instellingen.

Degenen die in meer uitdagende omgevingen willen fotograferen, kunnen vertrouwen op de behuizing van de L-serie. Een fluor coating voorkomt dat vuil en zand aan de voorkant blijven kleven en het lichte design (lichter dan de EF voorganger) zorgt voor comfortabel fotograferen gedurende lange perioden in het veld. Bovendien kunnen gebruikers dankzij asferische en UD-lenselementen met Super Spectra- en ASC-coatings genieten van kristalheldere beelden zonder zorgen over reflectie en overstraling, zelfs bij het felste zonlicht.

