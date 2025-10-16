BredaPhoto X Pride Photo: Levenslijnen

terug

Jezelf kunnen zijn, vrij kunnen liefhebben en leven zoals je bent. Dat is wat ieder mens wil — maar helaas nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor veel mensen binnen de LGBTQIA+ gemeenschap is die fundamentele vrijheid op vele plekken in de wereld nog steeds of opnieuw beperkt. Zij lopen een risico op discriminatie of worden zelfs bedreigd door de eigen overheid. Anderen voelen zich belemmerd door het gezin of de gemeenschap waarin ze opgroeien. Het vergt dan moed om toch je eigen identiteit vorm te geven. BredaPhoto en Pride Photo slaan de handen ineen en brengen met Levenslijnen een ode aan de levensverhalen van queer personen die tegen de stroom in kiezen voor hun eigen weg, ook al is dat soms pas op latere leeftijd. Met vijf indrukwekkende fotoprojecten van internationale makers, nieuw werk van jonge talenten die hun Bredase muzes belichten, een buitententoonstelling én een multidisciplinair contextprogramma in samenwerking met literatuurfestival TILT, willen we een breed publiek, queer personen en bondgenoten, inspireren en onze gezamenlijke diversiteit vieren.

A dream of Osiris (Dead Family) © Andrés Gregorio Pérez / Pride Photo

Vijf bijzondere fotoprojecten

I Remember Everything is een langlopend project over de 35-jarige vriendschap tussen de gevierde Australische drag performer Danny Abood en fotograaf Julie Sundberg.

I Remember Everything © Julie Sundberg

Toen Andrés Gregorio Pérez opnieuw in hun persoonlijke familiealbums keek, besefte hen dat hun ware ik niet op de foto’s zichtbaar was. Met Dead Family brengt Pérez samen met anderen die hetzelfde ervaren hier verandering in.

Met Invisible Border brengt Chiara Fabbro een ode aan Dimitri die na een levenslang gevecht eindelijk zichzelf durft te zijn en met opgeheven hoofd in een prachtige rode jurk door haar dorp loopt.

Invisible Border © Chiara Fabbro

Sinds de oprichting in 1958 van NASA zijn er ca. 600 astronauten de ruimte in gegaan, maar tot op heden was geen van hen openlijk queer. In The Gay Space Agency bekritiseert Mackenzie Calle met humor en een scherpe blik de uitsluiting van queer astronauten.

Mit Euren Spuren © Joseph Wolfgang Ohlert, Mit Euren Spuren Collective

Voor Mit Euren Spuren, dat zich laat vertalen als ‘met jouw voetsporen’, werkte een collectief van zes fotografen, waaronderFrancesco Giordano, samen met acht queer senioren. Uit angst voor maatschappelijke stigmatisering en discriminatie hebben velen hun seksuele identiteit lang verborgen gehouden en nooit de kans gehad om hun ervaringen te delen. Met dit project zet het collectief hun verhalen in de schijnwerpers.

Bredase muzes geportretteerd door jong talent

Dit laatste project Mit Euren Spuren krijgt speciaal voor Levenslijnen een vervolg in Breda: 5 fotografie studenten van de KABK (Den Haag) en Sint Joost (Breda) zetten de levens van 6 queer Bredanaren in de schijnwerpers. Zoals Maria die nu ze ouder is beseft dat ze haar hele leven graag vrij had willen zijn van gendernormen, of Will en Thieu die al ver voor de gelijkstelling van het homohuwelijk elkaar in 1994 in Breda het jawoord gaven.

Multidisciplinair minifestival

Levenslijnen is meer dan verhalende fotografie. BredaPhoto gaat ook de samenwerking aan met literair festival Tilt. Verschillende schrijvers, waaronder Ludwig Volbeda, maken deel uit van een brievenproject waarbij zij zich laten inspireren door de personages in Levenslijnen. De resultaten zijn te lezen in de tentoonstelling en worden op 20 november door de schrijvers voorgedragen in stadsbibliotheek Nieuwe Veste.

Fotostripmaker Ype Driessen heeft een workshop gegeven aan 5 Bredase deelnemers. BredaPhoto toont de resultaten hiervan samen met een selectie uit het eigen werk van Ype Driessen in een expositie in Nieuwe Veste.

Ook brengt kunstenaar Leendert Vooijce van theatercollectief Female Economy speciaal voor Levenslijnen eenmalig Zou je van mij houden naar Breda, op 27 november in Carré Chassé. Leendert speelde reeds 10 uitverkochte voorstellingen in Amsterdam en ontving hiervoor lovende reacties. In deze persoonlijke performance gaat Leendert niet op zoek naar een antwoord. Hier zal alles worden bevraagd. Op het snijvlak van poëzie, theater en beeldende kunst creëert Leendert ruimte voor ruimte.

Daarnaast zijn er filmvertoningen in samenwerking met Chassé Cinema, inlooprondleidingen op iedere zaterdag- en zondagmiddag en een speciale editie van het project ‘De Koffer van Joost’, waarbij BredaPhoto met foto’s uit Levenslijnen op bezoek gaat in verzorgingshuizen in Breda, Etten-Leur en Zundert om met bewoners in gesprek te gaan over de verhalen achter de foto’s en over eigen ervaringen en herinneringen. Ook is er een verdiepend educatieprogramma voor middelbare scholen en het beroepsonderwijs.

Locaties

Levenslijnen verspreidt zich als een waar minifestival over meerdere locaties in de stad. Het hart van de tentoonstellingen bevindt zich in Clublokaal. In de projectruimte van het Chassé Theater kan de bezoeker een reis door de tijd van de queer geschiedenis maken, van internationale wapenfeiten in de strijd voor gelijkheid, tot weetjes over Breda, met foto’s uit verschillende archieven. Daarnaast is de editie van 2025 van de jaarlijkse Pride Photo buitententoonstelling te zien in het Valkenbergpark. In bibliotheek Nieuwe Veste is de presentatie van Ype Driessen te zien. Alle locaties zijn gratis te bezoeken. Hiermee willen de organisaties de drempel voor een bezoek verder verlagen. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Levenslijnen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Breda, het Nederlands Letterenfonds, het Chassé Cultuurfonds, de provincie Noord-Brabant, Brabant C en sponsor MPB, online platform voor tweedehands foto- en videoappratuur.

Over de organisaties

BredaPhoto toont, onderzoekt, duidt en bevraagt aan de hand van maatschappelijk relevante thema’s internationale actuele fotografie en audiovisuele kunst. BredaPhoto wil een platform zijn voor inspiratie, dialoog en contemplatie en zo verschillende stemmen en perspectieven verbinden en de ruimte geven. Daarbij zoekt BredaPhoto doelbewust het experiment en opkomend talent op. Zo levert BredaPhoto een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de fotografie en kansen voor nieuwe makers. Grenzen van het medium worden verkend en soms overschreden, waardoor naast fotografie ook andere kunstdisciplines in beeld komen. BredaPhoto streeft naar een internationaal relevant niveau, maar altijd vanuit de verbinding met de stad Breda. BredaPhoto organiseert elke twee jaar het internationale BredaPhoto Festival. Daarnaast organiseert BredaPhoto steeds vaker extra activiteiten die weliswaar op kleinere schaal plaatsvinden, maar altijd met dezelfde missie en waarden voor ogen.

Pride Photo is een platform voor internationale queer fotografieverhalen. Jaarlijks organiseert Pride Photo een open call die gratis toegankelijk is voor fotografen wereldwijd. Samen met een internationale jury stelt Pride Photo uit deze inzendingen een tentoonstelling samen. Een bij Pride Photo passend fotoproject is maatschappelijk geëngageerd, intersectioneel, geeft een tijdsbeeld en is vaak politiek betrokken. Pride Photo kiest voor fotografen die artistiek interessant werk maken en op een toegankelijke manier communiceren. Middels fotografie draagt Pride Photo bij aan de zichtbaarheid en representatie van queer en LHBTQIA+ kwesties in een wereld die de queer community niet altijd welkom heet. In 2025 slaat de stichting een nieuwe richting in. Naast de reizende tentoonstelling in de openbare ruimte stelt Pride Photo ook tentoonstellingen samen met het jarenlang opgebouwde archief als basis.

Tilt is als literair productiehuis de spil van het literair netwerk in Noord-Brabant. Tilt is een thuis voor schrijvers en biedt hen ruimte om te ontwikkelen, ontmoeten en presenteren. Zo vinden schrijvers de weg naar een breed regionaal en landelijk publiek en professioneel netwerk. Samen met partners creëert Tilt een levendige infrastructuur, een literaire scene, die de landelijke sector aanvult en versterkt. Publiek wordt in contact gebracht met spannend en vernieuwend literair werk in verschillende verschijningsvormen, op papier, in een performance, als audio of als ontmoeting, waarmee de kijk op wat literatuur kan zijn wordt verbreed.



‘Levenslijnen / Life Stories: Queer verhalen in beeld’

1 November – 30 November 2025

Office: Speelhuislaan 155 | 4815CD Breda | The Netherlands

