Levenslijnen-Queer verhalen in beeld

terug

Jezelf kunnen zijn, vrij kunnen liefhebben en leven zoals je bent. Dat is wat ieder mens wil — maar helaas nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor veel mensen binnen de LGBTQIA+ gemeenschap is die fundamentele vrijheid op vele plekken in de wereld nog steeds of opnieuw beperkt. Zij lopen een risico op discriminatie of worden zelfs bedreigd door de eigen overheid. Anderen voelen zich belemmerd door het gezin of de gemeenschap waarin ze opgroeien. Het vergt dan moed om toch je eigen identiteit vorm te geven. BredaPhoto en Pride Photo slaan de handen ineen om een ode te brengen aan de levensverhalen van queer personen die tegen de stroom in kiezen voor hun eigen weg, ook al is dat soms pas op late leeftijd. Met vijf indrukwekkende fotoprojecten van internationale makers, nieuw werk van fotografiestudenten én een buitententoonstelling, willen we een breed publiek, queer personen en bondgenoten, inspireren en onze gezamenlijke diversiteit vieren.

Dead Family © Andrés Gregorio Pérez / Pride Photo

Vijf bijzondere fotoprojecten

I Remember Everything is een langlopend project over de 35-jarige vriendschap tussen Danny Abood en fotograaf Julie Sundberg. Julie’s foto’s tonen Danny op verschillende impactvolle momenten in zijn leven: als een mooie jonge man, in drag, in gevecht met drugs, het leven met een positieve hiv-diagnose, op zijn sterfbed na een strijd tegen kanker en op alle momenten daartussenin.

Toen Andrés Gregorio Pérez opnieuw in hun persoonlijke familiealbums keek, besefte hen dat hun ware ik niet op de foto’s zichtbaar was. Hier wilde Pérez verandering in brengen. Dead Family is een artistieke zoektocht naar de functie van het familiearchief, die Pérez samen met deelnemers uit de LGBTQIA+-gemeenschap is aangegaan.

Met Invisible Border brengt Chiara Fabbro een ode aan Dimitri die met opgeheven hoofd in een prachtige rode jurk door haar woonplaats op het Griekse eiland Lesbos loopt. Haar foto’s tonen het gelukkige einde van een levenslang gevecht tegen conservatieve ouders en dorpsgenoten en mentale problemen om uiteindelijk als vrouw zichzelf te kunnen zijn.

Sinds de oprichting in 1958 wees NASA actief toekomstige werknemers en astronauten af op basis van hun seksualiteit. Hoewel de NASA in 2016 een speciaal LGBTQIA+ programma lanceerde, is er van alle ca. 600 astronauten die de ruimte in zijn gegaan tot op heden geen van hen openlijk queer. In The Gay Space Agency bekritiseert Mackenzie Calle met veel humor de uitsluiting van queer astronauten.

Voor Mit Euren Spuren, dat zich laat vertalen als ‘met jouw voetsporen’, werkte een collectief van zes fotografen, bijeengebracht door Francesco Giordano, samen met acht queer senioren. Uit angst voor maatschappelijke stigmatisering en discriminatie hebben velen hun seksuele identiteit lang verborgen gehouden en nooit de kans gehad om hun ervaringen te delen. Met dit project zet het collectief hun verhalen in de schijnwerpers.

A dream of Osiris (Dead Family) © Andrés Gregorio Pérez / Pride Photo

Interdisciplinair mini festival

Dit laatste project Mit Euren Spuren krijgt speciaal voor BredaPhoto X Pride Photo een vervolg: Francesco Giordano zal samen met 5 fotografie studenten de levens van 5 queer Bredanaren in de schijnwerpers zetten. De uitkomsten hiervan zullen samen met de andere werken getoond worden in Clublokaal en de projectruimte van het Chassé Theater. Daarnaast zal de Pride Photo 2025 buitententoonstelling in dezelfde periode in het centrum van Breda te zien zijn. Ook gaat BredaPhoto de samenwerking aan met literair festival Tilt, met onder meer een brievenproject geïnspireerd op de beelden in de tentoonstellingen. Samen vormen al deze projecten een interdisciplinair minifestival met fotografie, literatuur en performances in het hart van de stad waarmee we het queer leven willen vieren.

Verdiepingsprogramma en bijzondere activiteiten

Zoals bezoekers van BredaPhoto gewend zijn bieden we rondom dit project een uitgebreid verdiepingsprogramma aan. Samen met Pride Photo, Tilt en verschillende culturele partners in de stad organiseren we filmvertoningen, artist talks, workshops, rondleidingen en een speciale editie van verzorgingshuisproject ‘De Koffer van Joost’. Ook is er een verdiepend educatieprogramma voor middelbare scholen en het beroepsonderwijs. Kijk hiervoor op de website van BredaPhoto. In de weken voorafgaand aan de opening volgt meer informatie over alle activiteiten.

BredaPhoto toont, onderzoekt, duidt en bevraagt aan de hand van maatschappelijk relevante thema’s internationale actuele fotografie en audiovisuele kunst. BredaPhoto wil een platform zijn voor inspiratie, dialoog en contemplatie en zo verschillende stemmen en perspectieven verbinden en de ruimte geven. Daarbij zoekt BredaPhoto doelbewust het experiment en opkomend talent op. Zo levert BredaPhoto een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de fotografie en kansen voor nieuwe makers. Grenzen van het medium worden verkend en soms overschreden, waardoor naast fotografie ook andere kunstdisciplines in beeld komen. BredaPhoto streeft naar een internationaal relevant niveau, maar altijd vanuit de verbinding met de stad Breda. BredaPhoto organiseert elke twee jaar het internationale BredaPhoto Festival. Daarnaast organiseert BredaPhoto steeds vaker extra activiteiten die weliswaar op kleinere schaal plaatsvinden, maar altijd met dezelfde missie en waarden voor ogen.

Pride Photo is een platform voor internationale queer fotografieverhalen. Jaarlijks organiseert Pride Photo een open call die gratis toegankelijk is voor fotografen wereldwijd. Samen met een internationale jury stelt Pride Photo uit deze inzendingen een tentoonstelling samen. Een bij Pride Photo passend fotoproject is maatschappelijk geëngageerd, intersectioneel, geeft een tijdsbeeld en is vaak politiek betrokken. Pride Photo kiest voor fotografen die artistiek interessant werk maken én op een toegankelijke manier communiceren. Middels fotografie draagt Pride Photo bij aan de zichtbaarheid en representatie van queer en LHBTQIA+ kwesties. In 2025 slaat de stichting een nieuwe richting in. Naast de reizende tentoonstelling in de openbare ruimte stelt Pride Photo nu ook tentoonstellingen samen met het jarenlang opgebouwde archief als basis. BredaPhoto is de eerste partner waarmee Pride Photo op deze manier samenwerkt. Pride Photo betreedt de wereld met lef en liefde. Met humor en enthousiasme, met eerlijkheid en kwetsbaarheid blijft de organisatie standvastig in een wereld die de queer community niet altijd welkom heet.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Breda, het Chassé Cultuurfonds, de provincie Noord-Brabant en Brabant C.

Bekijk ook deze items