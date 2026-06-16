BredaPhoto Festival 2026

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De twaalfde editie van het internationale BredaPhoto Festival opent op 11 september 2026. Verspreid door de stad Breda toont het festival fotografie en audiovisuele kunst op verrassende locaties zoals parken, het oude politiebureau en een voormalige vrouwengevangenis. Deze editie gaat over troost en veerkracht. Wat heb je nodig om weer op te krabbelen na een moeilijke gebeurtenis, hoe buig je zorgen over de wereld waarin we leven om naar hoop? Soms vind je kracht in rituelen, spiritualiteit en kunst, door te zorgen voor elkaar met vrienden, familie of bondgenoten. Of je laad je batterij juist in je eentje op, in de stilte van de natuur. Onder de titel Our Songs Came Through brengt BredaPhoto indrukwekkende foto’s, videokunst en immersieve installaties samen, van toonaangevende makers tot jonge talenten. Soms wordt de bezoeker zelfs onderdeel van het werk. BredaPhoto vertelt verhalen die je raken, van mensen op verschillende plekken in de wereld, die misschien wel dichter bij je staan dan je verwacht.

© Huda Abdulmughni, Nowruz Sayadeen, 2018.

BredaPhoto 2026 brengt werk bijeen van ruim veertig fotografen en kunstenaars, vaak voor het eerst te zien in Nederland, soms speciaal voor het festival gerealiseerd.

© Noor Abed, we walk in our sleep, film still, 2026

Zo maakt Noor Abed de video-installatie we walk in our sleep speciaal voor deze editie. Samen met de gemeenschap in haar directe omgeving – familie, vrienden, buren – verbindt ze oude tradities met hedendaags leven in Palestina. Via beweging en choreografie verbeeldt ze op poëtische wijze een ruimtelijke en politieke visie op haar thuisland. Het project komt tot stand in opdracht van BredaPhoto en de Biënnale Matter of Art in Praag, met steun van het Mondriaan Fonds en de Han Nefkens Foundation.

Çiğdem Yüksel verbeeldt in een monumentaal vierdelig wandtapijt met de titel De bloeiende tuin de verhalen van Mohammed, Sultan, Lemia, Eda en Sema. Vijf bewoners van de Bredase wijk de Hoge Vucht en steunpilaren voor hun buurtgenoten. Het vierluik toont hun verhalen op basis van persoonlijke foto’s, omlijst met symbolen, die samenkomen in een bloeiende tuin: de tuin die net als deze mensen veel te geven heeft, zonder daarvoor iets terug te vragen.

Yuki Kihara maakt speciaal voor BredaPhoto de site-specific installatie Shipwrecks of Empire die via levensgroot opgeblazen scheepswrakken het verhaal vertelt van het Europees kolonialisme en de westerse expansie in de Stille Oceaan (ofwel Moana). Sāmoaanse dubbelrompers varen in deze installatie binnen als teken van een ander soort bewustzijn dat de kracht van de natuur en de pracht van de oceaan erkent.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele highlights van het festival. Het programma wordt verrijkt dankzij partners Van Gogh Huis Zundert, Stichting Forhanna, FOTODOK en Institut Pour la Photographie in Lille, die in nauwe samenwerking met het team van BredaPhoto aanvullende tentoonstellingen naar het festival brengen.

© Kali Spitzer, Audrey Siegl, 2019, uit de serie: An Exploration of Resilience and Resistance





Volledige Line-up

Aline Papenheim / Amera Elnaal / Annaleen Louwes / Awoiska van der Molen / Aya Musa / Çiğdem Yüksel / Emilia Yang / Eva Roefs / Fatima Joumaa / Fouad Hallak / Frida Lisa Carstensen Jersø / Hanna Tuulikki / Hetty van Bommel & Thierry van Raaij / Huda Abdulmughni / Kali Spitzer / Judit Gyuricza Osváth / Keiken / Lara Rau / Majd Arandas (1994-2023) / Marcel Top / Noor Abed / Ntare Guma Mbaho Mwine / Olivia Arthur / Prin Rodriguez / Puck Verkade / Rafael Soldi / Shannon Taggart / Simone Engelen / Ties van de Water / Varvara Uhlik / Yuki Kihara / Yvela Jessica

In samenwerking met de Sudanese fotograaf en curator Ala Kheir is daarnaast werk van zes Sudanese fotografen verspreid over het festival te zien: Wala Yassin / Ammar Abdalla Osman / Ammar Yassir / Hashim Nasr / Musab Abushama / Fatima Alam

Op uitnodiging van BredaPhoto brengt FOTODOK de groepstentoonstelling A Spell Bundle – Manifesting Queer Futurity naar het festival. De tentoonstelling is gecureerd door Daria Tuminas en toont werk van: Donja Nasseri / Ebun Sodipo / Julius Thissen / Nayara Leite / S*an D. Henry-Smith

Our Songs Came Through

De titel van deze festivaleditie Our Songs Came Through verwijst naar When the Light of the World Was Subdued, Our Songs Came Through: A Norton Anthology of Native Nations Poetry (2020), een publicatie van inheemse poëzie bijeengebracht door Joy Harjo. Het artistieke team van BredaPhoto heeft deze zin als motto omarmd bij het samenstellen van het programma rond troost en veerkracht. Het festival is een eerbetoon aan hen die ook als de wereld donker en onvoorspelbaar is – door oorlog, conflict, crisis of persoonlijk verdriet – blijven opstaan en streven naar het bouwen van betere werelden, voor zichzelf, voor anderen, voor allen.

Ter gelegenheid van het festival verschijnt een catalogus, vormgegeven door Rob van Hoesel (Eriskay) met teksten van kunstenaars en curatoren en een essay van schrijver Maurits de Bruijn (voorverkoop € 8,50 / tijdens het festival €11,50).

© Yvela Jessica, It Means Everything Because This Is Who I Am, 2025.

Meer dan tentoonstellingen

BredaPhoto Festival biedt naast de tentoonstellingen veel meer te zien en te doen. Er is een uitgebreid verdiepingsprogramma dat bestaat uit onder meer rondleidingen, performances, artist talks, zen meditaties, filmvertoningen, gedichtenwandelingen, workshops en verschillende activiteiten voor kinderen. Met Bredase partners zoals het Stedelijk Museum Breda, het Stadsarchief, het Chassé Theater, Boeken in de Wei en de Nieuwe Veste komt bovendien een stadsprogramma tot stand. Zo presenteert het Stedelijk Museum Breda een participatieproject van fotograaf Vincen Beeckman en toont het festival bij de Nieuwe Veste het resultaat van een workshop met VMBO-scholieren, geleid door fotograaf Sandra Minten. In samenwerking met Literatuurfestival TILT is er bovendien een uitgebreid programma rond literatuur en het beeldverhaal, waarbij zelf maken samen met auteurs en tekenaars de rode draad vormt. BredaPhoto denkt ook aan mensen die niet naar het festival kunnen komen: met een koffer vol prachtige beelden van deze 12e editie van het festival, gaan de medewerkers en vrijwilligers langs bij verzorgingshuizen in de regio en het ziekenhuis in Breda om aan de hand van de universele verhalen van deze editie samen in gesprek te gaan over troost en veerkracht.

Team BredaPhoto 2026

Het artistieke team van BredaPhoto 2026 bestaat uit de internationale co-cutoren Mohamed Somji en Dr. Ileana L. Selejan, BredaPhoto curator Astrid Hulsmann en art-director Jan Schaerlackens, met advies van Mira Matic. De organisatie van BredaPhoto wordt gevormd door een klein kernteam, geleid door directeur Friso Wijnen. Het festival kan niet bestaan zonder de toewijding van ruim 150 vrijwilligers.

BredaPhoto Festival 2026 komt tot stand dankzij de steun van vele fondsen, sponsoren en particulieren. Wij danken in het bijzonder de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, Brabant C, het Mondriaan Fonds, Fonds21, het Letterenfonds en de vrienden van BredaPhoto.

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