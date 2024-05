Dit zijn de beste lenzen voor professionele fotografie

terug

Al ruim dertig jaar geeft TIPA prijzen voor de beste fotoapparatuur die in het jaar ervoor uitkomen. Pf Fotografie Magazine is al jaren lid van TIPA en hecht belang aan profesionele apparatuur. Hier plaatsen wij enkele van de beste lenzen die een Tipa Award hebben gekregen.

Beste standaard prime lens: Voigtländer NOKTON 40 mm F1.2 Aspherical

Voor praktische fotografen die de charme begrijpen van een snel, handmatig scherp te stellen objectief dat opmerkelijke scherpte en helderheid levert, geeft de Nokton 40mm dit zelfs bij diafragma f/1.2. Dit nieuwe objectief, dat eerder werd geïntroduceerd voor de Leica M, Sony E-vatting en Nikon Z-vatting, is gekoppeld aan de Canon RF-vatting, waardoor het een van de eerste onafhankelijke objectieven is die wordt toegelaten tot de RF-club. Het objectief bevat twee asferische elementen, die sferische aberraties en vervormingen aanzienlijk onderdrukken, en maakt scherpstellen op korte afstand tot 0,30 meter mogelijk. Een diafragma met tien lamellen geeft extra charme aan bokeh-beelden en maakt spontaan en creatief werk mogelijk bij zeer weinig licht. Met dit objectief kan het diafragma met of zonder klik worden gewijzigd, een welkome functie voor videografen.

Beste APS-C wide angle zoomlens: 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary

Een van de belangrijkste manieren waarop fotografen hun horizon bij het maken van foto’s kunnen verbreden, is door te werken met objectieven die een unieke kijk op de wereld bieden, en deze SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN Contemporary levert dat zeker. Met een equivalente brandpuntsafstand van 15-27 mm op APS-C-camera’s en een constant maximaal diafragma van F2.8 is dit lichtgewicht (260 g) en compacte (72,2 x 62,0 mm) objectief perfect voor reizen, intieme uitzichten op de natuur en met de minimale scherpstelafstand (11,6 cm) en het minimale diafragma van F22, prachtige perspectieven met een grote scherptediepte en nog veel meer. De stappenmotor is ook veelzijdig voor video-opnamen en zorgt voor een snelle scherpstelling en vloeiende opnamen. Dit objectief is verkrijgbaar met verschillende vattingen en is dus ideaal voor het maken van unieke en spannende opnamen.

Beste hybride zoomlens: Canon RF24-105mm F2.8 L IS USM Z

Dit snelle diafragma combineert kenmerken en functies met een sterke aantrekkingskracht voor video- en still-fotografen en signaleert de groeiende trend van de hybridisatie van camera’s om beide even goed aan te kunnen in alle soorten licht en opnameomstandigheden, of het nu gaat om het laatste nieuws, bruiloften en evenementen, of bij persoonlijke projecten in de studio of op locatie. Het objectief biedt minimale focus breathing en elektronische par focale prestaties voor videografen en ook twee soorten Power Zoom adapters als optionele accessoires. Dankzij de dubbele Nano USM-motoren kun je snel en stil scherpstellen en zijn omstandigheden met weinig licht geen probleem dankzij de 5,5 stops optische beeldstabilisatie in de lens, die een verbazingwekkende 8 stops bereikt bij gebruik van Canon’s Coordinated IS met een compatibele camera met In-Body Image Stabilization (IBIS). Volledig handmatige scherpstelling voor snelle aanpassingen tijdens het fotograferen is ook mogelijk via de speciale diafragmaring. Met een diafragma van elf lamellen worden onscherpe gebieden prachtig weergegeven in portretten en andere composities met een korte scherpstelling.

Beste groothoek zoomlens: TAMRON 17-50mm F/4 Di III VXD

Het ultrabrede tot normale zoombereik is veelzijdig voor reis-, landschaps- en natuuropnamen, maar ook voor videografie. Dit lichtgewicht en compacte objectief is ideaal om mee te nemen. De mogelijkheid om dichtbij scherp te stellen vergroot de creativiteit. Het objectief behoudt een scherpe videokwaliteit dankzij de interne zoom, geschikt voor gimbals. De VXD autofocus is snel en stil en garandeert nauwkeurigheid. De weerbestendigheid maakt het objectief ideaal voor gebruik buitenshuis en het ondersteunt de TAMRON Lens Utility voor aangepaste instellingen die uniek zijn voor videografie, waardoor de creatieve opties worden uitgebreid.

Beste professionele portretlens: NIKON Z 135mm f/1.8 S Plena

Het komt zelden voor dat Nikon een lens een naam geeft, dus we hebben het opgezocht en Plena wordt gedefinieerd als “de toestand of kwaliteit van vol zijn”. Als de complimenten van fotografen van over de hele wereld voor dit objectief een indicatie zijn, is de benaming toepasselijk. De pro-reacties zijn wereldwijd overweldigend positief en zijn gericht op commerciële fotografen, bruiloftsfotografen, portretfotografen en zelfs landschaps- en natuurfotografen. Er is met name veel lof voor het prachtige bokeh van rand tot rand voor foto’s en filmvideo’s, dankzij het diafragma met 11 lamellen; de helderheid van rand tot rand en de minimalisatie van beeldschaduwen, lichtvlekken en randafwijkingen, dankzij speciale elementen en coatings; en de aanpasbare bedieningselementen en functieknoppen, met name voor cinemafotografen die de soepele diafragmaovergangen en Nikon’s Multi System Focus AF-prestaties bewonderen.

De Technical Image Press Association, TIPA, is opgericht in 1991 en bestaat uit een groot aantal aangesloten publicaties op het gebied van foto’s en beeldbewerking die in gedrukte vorm en online worden gepubliceerd. Deze publicaties bestrijken het volledige scala van de industrie, waaronder consumenten-, professionele, business-to-business en fine art fotografie en imaging.

