Marwan Magroun tot 2026 Fotograaf des Vaderlands

terug

Fotograaf en regisseur Marwan Magroun, die in 2022 voor twee jaar werd benoemd tot Fotograaf des Vaderlands, ziet zijn ambtsperiode met twee jaar verlengd. Met de verhuizing van het Nederlands Fotomuseum naar pakhuis Santos in het najaar van 2025, is besloten om Magroun’s afsluitende tentoonstelling op een grootse manier te presenteren op de nieuwe locatie.

Marwan Magroun © Jari Nuno

Ambassadeur voor de Nederlandse fotografie

Magroun is de zesde Fotograaf des Vaderlands en een belangrijke ambassadeur voor de Nederlandse fotografie. Zijn werk, dat zich richt op het herdefiniëren van beeldcultuur en het toegankelijker maken van verhalen vanuit diverse perspectieven, heeft in de afgelopen twee jaar veel lof ontvangen. Met zijn bi-culturele achtergrond en vermogen om maatschappelijke thema’s zoals identiteit en representatie op een diepgaande manier te verbeelden, heeft Magroun zijn stempel gedrukt op het collectieve fotografisch geheugen van Nederland.

Marwan Magroun © Jari Nuno

Marwan Magroun: “De afgelopen twee jaar als Fotograaf des Vaderlands hebben mij fantastische kansen geboden, zowel als beeldmaker als in mijn rol als voorvechter van het toegankelijker en inclusiever maken van de fotografie. Het is dan ook een geweldige eer om dit ambt nog eens twee jaar te mogen voortzetten. Met grote waardering kijk ik uit naar de mogelijkheid om samen met anderen te blijven werken aan het vertellen van verhalen die anders onverteld zouden blijven.”

Nieuwe locatie Nederlands Fotomuseum

Pakhuis Santos, de nieuwe locatie van het Nederlands Fotomuseum, biedt een grotere en modernere tentoonstellingsruimte waar Magrouns werk nog beter tot zijn recht zal komen. Hier zal hij zijn eindtentoonstelling presenteren als sluitstuk van zijn ambtsperiode als Fotograaf des Vaderlands. Naast deze tentoonstelling werkt Magroun aan een speciale opdracht van het Nederlands Fotomuseum die tijdens de openingsperiode van het nieuwe museum wordt onthuld.

Marwan Magroun © Jari Nuno

Over Marwan Magroun

Marwan Magroun, een bekroonde Nederlands-Tunesische fotograaf en regisseur, staat bekend om zijn streven naar inclusiviteit en toegankelijkheid binnen de beeldcultuur. Zijn transmediale project The Life of Fathers won onder andere de Zilveren Camera 2020 en de DUPHO SO Award 2021. Magrouns werk was ook te zien op het International Film Festival Rotterdam. In 2021 ontdekte hij in het archief van het Nederlands Fotomuseum tot zijn verrassing een foto van zijn grootvader, gemaakt door Ed van der Elsken in Tunesië.

Fotograaf der Nederlanden

De titel Fotograaf des Vaderlands is een initiatief van het Nederlands Fotomuseum en FOAM Amsterdam. De rol van Fotograaf des Vaderlands is het promoten van fotografie in Nederland op een manier die zowel aantrekkelijk als prikkelend is voor een breed publiek. Eerdere Fotografen des Vaderlands waren onder andere Jan Dirk van der Burg, Ahmet Polat en Robin de Puy. Leden van Platform Fotografie Nederland hebben voordrachten gedaan wie deze titel mag voeren. Het Nederlands Fotomuseum is sinds 2022 verantwoordelijk voor het beheer van de titel.