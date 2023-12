Zilveren Camera roept op tot insturen foto’s

terug

De Zilveren Camera is de oudste en meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie in Nederland. Fotografen kunnen nu inzenden voor de Zilveren Camera 2023, de ‘Prijs voor Storytelling’ en de ‘Paul Peters Fotoprijs’. Inzenden kan tot 1 januari 2024 om 12.00 uur.

Foto: Rick Mandoeng – Eddy van Wessel wint Zilveren Camera 2022

Bijzondere editie

‘Het belooft een bijzondere editie te worden, want we vieren ook het 75-jarige jubileum van de Zilveren Camera’, aldus Sanne Dijkgraaf, algemeen bestuurslid. Nederlandse fotografen strijden om de belangrijkste prijs van de wedstrijd: de Zilveren Camera wisseltrofee en een geldbedrag. ‘Eddy van Wessel won eerder dit jaar voor de vierde keer de felbegeerde prijs en we roepen dan ook fotografen op om hun werk in te sturen’, aldus Dijkgraaf ‘De winnaar is een enkele foto of serie foto’s die in de ogen van de jury het afgelopen jaar, in zowel journalistiek als fotografisch oogpunt, het best vertegenwoordigt.’ Multimediale projecten kunnen ingestuurd worden voor de Prijs voor Storytelling. Met deze prijs wil de Zilveren Camera ruimte scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in de fotojournalistiek en documentaire fotografie. De Paul Peters Fotoprijs is speciaal voor sociaal geëngageerde fotografie in het leven geroepen.

10 categorieën

Dit jaar kan er worden ingezonden voor 10 categorieën. De categorie documentaire internationaal is weer als zelfstandige categorie toegevoegd. ‘Voor de prijs van de Zilveren Camera is het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) niet toegestaan’, aldus Dijkgraaf. ‘Nieuw is dat fotografen die nieuwswaardige verhalen niet op traditionele manieren willen presenteren, deze werken mogen insturen bij de Prijs voor Storytelling. ‘Inzenden van alleen kunstmatig gegenereerde beelden is niet toegestaan.’

Fotojournalistiek

De Zilveren Camera is de oudste en meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie in Nederland. ‘Na 75 jaar is de wedstrijd nog steeds belangrijk. Fotojournalistiek heeft meer dan ooit een belangrijke maatschappelijke waarde. We zien het dan ook als onze taak om de kwaliteit van de fotojournalistiek te waarborgen en de beste werken jaarlijks te tonen in een tentoonstelling. ‘We hopen natuurlijk dat dit jaar weer veel fotografen inzenden’, aldus Dijkgraaf. ‘ Ze voegt hier lachend aan toe: ‘Want je kan alleen winnen als je inzendt.’

