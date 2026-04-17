TIPA WINNAARS 2026 BEKEND GEMAAKT

terug

De Technical Image Press Association (TIPA) maakt met trots de winnaars bekend van de TIPA World Awards 2026, waarmee de beste foto- en beeldverwerkingsproducten van het jaar worden bekroond. De prijzen zijn een eerbetoon aan uitmuntendheid op het gebied van technologie, ontwerp en gebruikerservaring in de professionele, liefhebbers- en consumentenmarkt.

De winnaars zijn geselecteerd tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van TIPA, waar vertegenwoordigers van toonaangevende beeldverwerkingspublicaties wereldwijd hun stem uitbrachten in 40 categorieën, waaronder camera’s, lenzen, software, accessoires en uitvoeroplossingen.

Thomas Gerwers, voorzitter van TIPA, verklaarde: „De TIPA World Awards weerspiegelen niet alleen uitmuntendheid op het gebied van beeldverwerkingsapparatuur, maar ook de dynamiek en de richting van een markt in ontwikkeling. De winnaars van 2026 laten zien hoe innovatie, gebruikersgericht ontwerp en technologische prestaties de toekomst van de beeldverwerking blijven bepalen. Wij feliciteren alle prijswinnaars van harte.”

Een kleine greep uit de winnaars



BESTE MIDDENFORMAAT CAMERA: De Hasselblad X2D II 100C

BESTE CAMERA IN AFSTANDSMETERSTIJL: Leica M EV1

BESTE GEAVANCEERDE FULL-FRAME CAMERA: Nikon Z5II

BESTE APS-C-CAMERA: Fujifilm X-E5

BESTE HYBRIDE FULL FRAME CAMERA: Canon EOS R6 Mark III

BESTE APS-C-COMPACT camera: Ricoh GR IV

BESTE PROFESSIONELE CAMERA MET VASTE LENS: Sony RX1R III

voor meer prijzen zie: https://www.tipa.com/tipa-world-awards-2026/

De Photographers’ Choice Awards nodigen het publiek opnieuw uit om deel te nemen aan het selectieproces. Lezers van publicaties en onlineplatforms die lid zijn van TIPA kunnen stemmen op hun favoriete producten in categorieën als camera’s, lenzen, accessoires, diensten, en technologie en design. Vanaf 1 mei kan er worden gestemd op www.tipa.com, en de uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de officiële TIPA World Awards-uitreiking op Imaging World in Neurenberg (Duitsland).

TIPA

De Technical Image Press Association (TIPA) is een organisatie die bestaat uit redacteuren en vertegenwoordigers van fototijdschriften en onlinepublicaties uit Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië, evenals individuele leden die experts zijn op het gebied van beeldverwerking en technologie. De leden zijn actief in zowel de consumenten-, professionele als zakelijke sector en zetten zich in om hun lezers te laten zien hoe leuk fotografie kan zijn, en om hen te voorzien van technisch, zakelijk en branchegerelateerd nieuws en informatie.

