Is fotografie seizoenswerk? “Mijn advies: trek het land in”

Wat doe jij als fotograaf in de winter? In een serie artikelen uit Pf belichten we steeds een thema om beroepsfotografen verder te helpen. Dit keer is dat het werk als fotograaf in de winterperiode. Je leest in dit artikel onder andere over het werk van reisfotograaf Ruben Drenth.

Tekst: Lilian van Rooij en Vincent Boon | Foto’s: Ruben Drenth

Winter in the National Park Weerribben-Wieden near Kalenberg and Giethoorn. © Ruben Drenth

Als je op de afgelopen jaren terugkijkt, herken je in jouw eigen bedrijf dan ook de trend dat het rustiger is in de winterperiode? Dat er weken of maanden tussen zitten zonder opdrachten? Bij veel fotografen is dat het geval. Zeker de trouwfotografen hebben te maken met een duidelijk afgebakend ‘trouwseizoen’, uitzonderingen die bruiloften in tropische oorden mogen vastleggen daargelaten. Maar ook diegenen die meer voor bedrijven dan voor particulieren werken, herkennen deze dynamiek vaak.

Stilte

Wanneer ik samen met collega Vincent Boon mentortrajecten geef aan andere fotografen, komt dit thema regelmatig aan bod. We horen dat veel fotografen zenuwachtig worden van de stilte, van hun legere agenda. Het kan een aanleiding zijn om te gaan piekeren en tobben. Ligt het aan mij? Wanneer heb ik zicht op inkomsten? Stel dat het altijd zo stil blijft! Deze gedachten maken het moeilijker om naar buiten te treden, enthousiast over je vak te vertellen, en om het plezier in je werk te behouden.

Werken aan je bedrijf

Naast deze gedachten kan er een gevoel van schaamte bij komen, waardoor fotografen er niet graag over spreken. Terwijl, als zij horen dat dit bij bijna alle fotografen het geval is, dit een grote opluchting kan zijn. Dan kunnen zij meer ontspannen en zich overgeven aan de situatie, en er zelfs voordelen in zien. Persoonlijk vind ik de rustige weken in januari erg fijn. Ik benut ze om mijn website te updaten, of om te bezinnen. Wat ging er goed afgelopen jaar en wat niet? Waar zou ik me op willen richten het komende jaar? Dat zijn vragen waar ik als het druk is maar moeilijk aan toe kom. Terwijl ik weet, het werken áán je bedrijf is net zo belangrijk als het werken ín je bedrijf.

Maak een to do lijst

Maar als er dan tijd is, weten we er niet altijd raad mee. Daarom lopen we in het mentortraject gezamenlijk veel verschillende aspecten van je bedrijf langs. Dit hebben we ook met fotograaf Ruben Drenth gedaan. Dat helpt om meer focus te krijgen. Maar eigenlijk kan je zo’n lijst, als je er rustig voor gaat zitten, ook zelf opstellen. Jij kent jezelf en je bedrijf tenslotte het beste. Dus: pak eens een vel papier en noteer een (droom)doel. Als je dat doel over drie jaar wilt bereiken, welke stappen zou je dan over een jaar gezet willen hebben, en welke stap over een maand? En dan kom je uiteindelijk, als je zo terugdenkt, op het kleinste stapje. Waar begin je vandaag mee?

Winter in the National Park Weerribben-Wieden near Kalenberg and Giethoorn. © Ruben Drenth

Ervaren reisfotograaf: Ruben Drenth

Ruben Drenth is een reisfotograaf die veel ervaring heeft in zijn vak. Van jongs af aan heeft hij een camera in zijn hand als hij op pad is. Zijn vader, Jurjen Drenth, maakte namelijk in vakantieperiodes vele fotoreportages. Het gezin, of Ruben alleen, ging dan vaak mee. Steeds vaker maakte Ruben als tweede fotograaf zijn eigen beelden. Toen de bladen ook zijn foto’s gingen uitkiezen voor de reisreportages, was hij getraind genoeg om zijn eigen beroepspraktijk te gaan opzetten.

Inmiddels al meer dan 15 jaar trekt hij door Europa om de mooiste plekken vast te leggen. Vanaf mei tot oktober is hij bijna continu op pad met zijn camera’s en drone. Dan weer fietst hij in Polen, dan zit hij op een bergrug in de Alpen of legt hij de olijvenpluk vast in Italië.

Klussen in de winter

Als er iemand het verschil tussen de zomer en de winter in werkaanbod kent, is het Ruben. Eind oktober is hij weer terug in Nederland. In november en december heeft hij nog meer dan genoeg foto’s liggen van afgelopen reizen om te verwerken. Hij schrijft er namelijk ook teksten bij en kan zo complete reportages aanbieden. Maar vanaf januari is dat werk grotendeels gedaan. Ruben richt zich in die periode ook op zakelijke shoots, wintertoerisme en sneeuwreizen. Maar in aantallen blijft dat toch weinig. Hoe gaat hij met de winterperiode om?

“Trek erop uit!”

Ruben: “Natuurlijk kan je acquisitie doen in de winter, maar soms kan dat ook te geforceerd gaan voelen. Het werkt voor mij goed om de rust te accepteren en er even uit te stappen. Van de winter te genieten. Ik neem de camera dan wel mee, maar het is geen doel op zich. Juist door een keer andere dingen te doen kan iets ontstaan, uit enthousiasme. Ineens kan je dan een gaaf thema tegenkomen, waarbij je fotografie uiteindelijk wel als middel kunt inzetten. Dus mijn advies is: trek het land in!”

Natuur

Ruben: “Toen ik vorig jaar februari een heldere dag met schaatscondities voorzag, besloot ik naar een mooi natuurgebied te gaan, het laagveen moeras Weerribben-Wieden. Als schaatsend, met de camera in mijn rugtas, zag ik kerels met hooivorken en rook. Ik werd nieuwsgierig en ging erop af. Daar trof ik vader Teun ter Meer en zoon Egbert Wolter ter Meer. Het rietsnijden zit hen in de genen. Meerdere generaties voor hen leefden ervan, naast bijvoorbeeld een beroep als boer of palingvisser. Het rietsnijden is een vorm van natuurbeheer en gebeurt tussen kerst en 1 mei. Als er niet gesneden zou worden groeit het gebied dicht en wordt het natuurgebied minder afwisselend en minder aantrekkelijk voor vogels als de roerdomp.”

Rietsnijden

“De riettelers snijden het riet anno 2024 met een tractortje met zelfbinder. Deze eerste bosjes worden ontdaan van onkruid en tot schone bossen gebonden die vervoerd kunnen worden naar dakdekkers bedrijven. Het onkruid wordt in de winter vaak ter plekke verbrand, zomers kan het ook afgevoerd worden als biomassa. Op dit moment gaat het goed met het ambacht, er wordt goed samengewerkt tussen de natuurbeheerders waardoor het rendabel blijft voor de riettelers om hun vak door te geven. Één (klein)zoon gaat al een aantal jaar op zaterdagen mee met snijden.”

Mentortraject

De foto’s van Ruben bekijken, dat was altijd weer genieten, tijdens die winter dat hij het mentortraject volgde bij CreativeTalks. Wil jij ook door zijn ogen zien hoe mooi Europa is en wat voor foto’s je ook in de wintermaanden kunt maken? Ga dan naar zijn website of bekijk reisbladen als National Geographic Traveler, Leven in Frankrijk en de Kampeer Kampioen als je zijn werk in gedrukte vorm wilt tegenkomen.

Dit artikel is geschreven door Lilian van Rooij en Vincent Boon en verscheen eerder in Pf Fotografie Magazine in 2024. Beiden zijn actieve beroepsfotografen en werken vanuit Utrecht. Naast hun eigen fotografie helpen ze één dag per week andere fotografen door middel van mentortrajecten. Ook organiseren ze inspirerende fotoborrels in hun studio in Utrecht.

