Water als thema: The Unfixed Line in Ballon Rouge

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Van 11 tot en met 26 september 2026 presenteert Ballon Rouge in Rotterdam de groepstentoonstelling The Unfixed Line. De tentoonstelling brengt werk samen van Vivian Ammerlaan, François Hendrickx, Anne Kære, Merel Klomp & Elmar Janse, Marlike Marks, Sanne Romeijn en Dineke Versluis. Water vormt het verbindende thema: als voortdurend bewegende kracht, maar ook als ruimte voor verbinding, herinnering en verandering.

© Sanne Romeijn – Those Moments in Between, 2025

De kunstenaars benaderen water niet alleen als onderwerp, maar als aanwezigheid. Hun werk beweegt tussen het zichtbare en onzichtbare, tussen uitgestrekte landschappen en persoonlijke ervaringen. Daarbij maken ze gebruik van fotografie en experimentele processen.

© Merel Klomp & Elmar Janse – Inside Out, 2023

Vivian Ammerlaan werkt voor Tijdloze leegten met chemigrammen, waarbij ze rechtstreeks met fotografische chemicaliën op lichtgevoelig papier werkt. François Hendrickx onderzoekt in Krabbens Drøm met een pinholecamera een denkbeeldig landschap vanuit het perspectief van een krab onder water. Anne Kære richt zich in Natures Symphonies op licht, sfeer en details in de natuur.

Merel Klomp en Elmar Janse documenteren in The Glacier Project de verandering van ijs in water in verschillende Europese landschappen. Marlike Marks onderzoekt hoe aandacht en herhaling de waarneming van bekende plekken kunnen veranderen. Sanne Romeijn fotografeert in een nieuw hoofdstuk van Those Moments in Between zichzelf en haar partner in het landschap rond hun nieuwe woonomgeving, waarin water onderdeel is geworden van het dagelijks leven. Dineke Versluis onderzoekt in Swell de beweging van golven en de onzichtbare energie die zich door water verplaatst.

© Dineke Versluis – Swell 2, 2020

The Unfixed Line opent op vrijdag 11 september van 18.00 tot 21.00 uur bij Ballon Rouge aan de Zaagmolendrift 12 in Rotterdam. De tentoonstelling is te zien tot en met 26 september. Op zaterdag 26 september vindt van 14.00 tot 17.00 uur de finissage plaats.

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