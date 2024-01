Vivian Ammerlaan in Ballon Rouge

terug

Van 31 januari tot en met 7 april 2024 toont Ballon Rouge het werk van Vivian Ammerlaan (1994). De tentoonstelling ‘Waanplekken’ bestaat uit recent werk uit de gelijknamige serie en nieuw werk uit de serie ‘Tijdloze leegten’.

© Vivian Ammerlaan

Ammerlaan: “In een tijdperk waarin de hele wereld nauwkeurig in kaart is gebracht, voel ik me aangetrokken tot het afgelegen en het onontdekte. Hoe kun je beeld geven aan de essentie van deze ongerepte en onverkende landschappen zonder je er fysiek te begeven?”

De serie ‘Waanplekken’ bestaat uit impressies van landschappen die Ammerlaan vormgeeft door middel van fotografie en het gebruik van alledaagse materialen. Met dit doorlopende project, dat startte in 2015, zoekt ze naar manieren om beeld te geven aan herinneringen van overweldigende natuur en het sublieme. In de tentoonstelling worden de nieuwste werken van deze serie gepresenteerd, daterend uit 2023.

© Vivian Ammerlaan

In haar nieuwe serie ‘Tijdloze leegten’ toont Ammerlaan een onontdekte wereld waarin tijd zijn betekenis verliest. In deze woeste omgeving, waarin wind en stormen heersen, vindt de mens geen plaats. Hiervoor gebruikte ze de techniek van chemigrammen, waarbij met fotochemie op lichtgevoelig papier wordt geschilderd. Ze experimenteerde met oude papieren en het gebruik van thee als kleurmedium, op zoek naar het ongrijpbare.

Programma:

Opening woensdag 31 januari 2024, 19:30 – 22:00

Artist Talk zaterdag 3 februari 2024, 15:00 – 17:00

Aanmelden kan via Eventbrite:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-artist-talk-vivian-ammerlaan-798845948737?aff=oddtdtcreator

Ballon Rouge

Zaagmolendrift 24

3035 JA Rotterdam

www.ballonrouge.org