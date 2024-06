Andres Serrano over Amerika en Trump

terug

De race om het Witte Huis is losgebarsten. Forum Groningen markeert deze politieke strijd met een expositie van het werk van de Amerikaanse kunstenaar Andres Serrano, met een hoofdrol voor de presidentskandidaat waarop alle ogen gericht zijn: Donald Trump. De expositie America & Trump by Andres Serrano is van zaterdag 23 maart tot en met 5 november 2024 in het Forum te zien.

© Andres Serrano

De komende maanden zijn we opnieuw getuige van de aloude strijd tussen de Republikeinen en de Democraten. Hierin speelt uitdager Donald Trump ongetwijfeld de hoofdrol. Met deze expositie richt Forum Groningen daarom de blik op de Verenigde Staten. Wat ‘Amerika’ besluit, bepaalt immers sinds jaar en dag wereldwijd de koers. Daarnaast laten Trumps populistische stijl en America First-politiek mondiaal duidelijk hun sporen na: in onze Tweede Kamer klinkt inmiddels ‘fake news’, ‘verkiezingsfraude’ en ‘Nederland op één’. De vragen die Andres Serrano (New York, 1950) met zijn werk stelt, gaan daarom ook ons indirect aan.

America & Trump by Andres Serrano

De expositie in Forum Groningen bestaat uit een unieke samenstelling van drie werken van Andres Serrano, die voor het eerst samen te zien zijn. Samen vormen ze een reflectie op de Amerikaanse maatschappij en Donald Trump, die na een carrière als ondernemer, vastgoedmagnaat en tv-ster het hoogste ambt van de Verenigde Staten bekleedde en nu opnieuw een gooi doet naar het presidentschap.

De fotoserie America (2001-2004)

Andres Serrano werkte na de aanslag op het World Trade Center in september 2001 meer dan drie jaar aan de fotoserie America om de ‘vijand’ een gezicht te geven. Het gaat om grote monumentale portretten van onbekende en bekende Amerikanen: van brandweerman tot drugsverslaafde en van Yoko Ono, tot Anna Nicole Smith en Donald Trump. Door de lens van Serrano laten ze ieder op hun eigen wijze het gezicht van Amerika zien. In de expositie in Groningen zijn ruim dertig portretten uit de fotoserie te zien.

De multimedia-installatie The Game: All Things Trump (2018-2024)

The Game: All Things Trump is een duizelingwekkende collectie van meer dan 1000 Trump-objecten die Serrano vanaf 2018 via veilingen, eBay en mond-tot-mondreclame heeft weten te verzamelen. Van hotel- en casino-souvenirs van het merk Trump, tot sportmemorabilia, het bruidstaartje van Melanie en Trump, gesigneerde tijdschriftcovers en foto’s. Recentelijk is de collectie van The Game aangevuld met Trump’s gouden ‘Geef nooit op’-sneakers.

De film Insurrection (2022)

Insurrection (‘Opstand’) maakte Serrano als reactie op de gebeurtenissen van 6 januari 2021, toen een protestbijeenkomst tegen de verkiezingsuitslag van november 2020 uitmondde in de bestorming van het Capitool. Hij neemt de kijker in sneltreinvaart mee door de gebeurtenissen van die dag aan de hand van smartphonebeelden, nieuwsfragmenten en filmfragmenten uit de Amerikaanse geschiedenis. De film (75 min) wordt doorlopend in de expositie getoond.

© Sake Elzinga, Andres Serrano

Andres Serrano

Met zijn vaak controversiële fotografie gaat Andres Serrano (New York, 1950) de discussie aan met de hedendaagse maatschappij. Zijn Piss Christ (1987), een foto van een crucifix ondergedompeld in urine, vormde in Amerika brandstof voor een debat over de vrijheid van artistieke expressie en de publieke financiering van controversiële kunst. Ook in Nederland liet Andres Serrano het nodige stof opwaaien met zijn tentoonstelling A History of Sex in het Groninger Museum in 1997. Universele thema’s als dood, geloof, seks en geweld vormen een rode draad in Serrano’s werk.

Forum Groningen | 23 maart – 5 november 2024

Tickets



Bekijk ook deze items