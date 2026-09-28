Vivian Ammerlaan: Geduld van het landschap in Ballon Rouge

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De tentoonstelling Geduld van het landschap brengt een selectie samen van werken van Vivian Ammerlaan die tussen 2024 en 2026 zijn ontstaan, aangevuld met nieuw werk waarin haar onderzoek zich verder ontwikkelt. Deze is te zien in Ballon Rouge van 3 oktober t/m 7 november.

© Vivian Ammerlaan

Analoge fotografie

In de afgelopen jaren is Ammerlaans manier van werken steeds meer verschoven naar analoge fotografische processen, waarin licht, chemie, papier en tijd het beeld mede vormgeven. Het maakproces vertraagt en vraagt om aandacht, geduld en de bereidheid om een deel van de controle los te laten. Zo ontstaat ruimte voor het onverwachte. Niet alles laat zich vooraf bedenken; sommige beelden dienen zich pas aan tijdens het proces.

© Vivian Ammerlaan

Chemische reacties

Haar landschappen verwijzen naar bergen, bomen, mist en uitgestrekte vlaktes die vertrouwd aanvoelen, maar nergens bestaan. Toch probeert Ammerlaan niet alleen een landschap te verbeelden. Ze zoekt naar een manier waarop het werk zich zélf als een landschap kan gedragen. Chemische reacties trekken door het papier als water door aarde. Vlekken, verkleuringen en rafelranden worden sporen van tijd, zoals erosie, afzetting en verwering een landschap vormen. Het materiaal draagt zijn eigen geschiedenis met zich mee en wordt daarmee een actieve medemaker van het beeld.

© Vivian Ammerlaan

Nieuw werk

In het nieuwe werk zet Ammerlaan deze zoektocht voort. Door te experimenteren met nieuwe formaten, presentaties en analoge technieken onderzoekt ze hoe het landschap zich blijft ontwikkelen wanneer ook het proces verandert.

Geduld van het landschap gaat over een manier van maken waarin niet alles wordt gestuurd of opgelost. Het beeld hoeft niet te worden veroverd, maar krijgt de tijd om langzaam te ontstaan. Zoals een landschap zich over eeuwen vormt, ontvouwt ook ieder werk zich stap voor stap, in een voortdurende wisselwerking tussen intentie, materiaal en toeval.

Praktische informatie

3 oktober – 7 november, 2026

Opening: 3 oktober, 14.00-17.00

Ballon Rouge, Zaagmolendrift 12, 3035 JA Rotterdam

Meer informatie op de website van Ballon Rouge

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