13 fotografen in expositie Het Nieuwe Leven 

Hoe ziet de huidige wereld eruit, hoe beweegt de mens zich daarin en wat is het verschil met vroeger? Dat is het thema van de nieuwste tentoonstelling Het nieuwe leven, georganiseerd door Pieter van Geest in het Raadhuis voor de Kunst in Oud-Velsen. Dertien kunstenaars geven hierbij hun visie weer, het thema wordt daarbij door elke exposant op andere wijze in beeld gebracht.

© Lucienne van der Mijle

Dertien kunstenaars, dertien visies

Hierdoor vormt dit een diverse expositie. Met klassieke zwart-wit fotografie bij Sietse Postma en poëzie bij Anita Oosterloo. Vele andere fotografen hanteren de bekende documentaire wijze. Ook de technieken zijn divers, zoals b.v. bij Bart Smulders die met zijn prachtige dronefoto’s een overzicht geeft van die veranderingen vanuit de lucht.

Jeugd in beeld

Het is vooral de jeugd die in beeld wordt gebracht. Hoe zien ze eruit als ze naar hun werk gaan of naar een festival en dat alles met hun hun alom aanwezige mobiel. Het nieuwe leven gaat ook om wat net is ontstaan en met wat het te maken zal krijgen, de vervuiling en b.v. de massale voedselproductie. Daarbij worden van fabrieken niet alleen de slechtste kanten belicht maar laat de expositie ook zien dat het mooie beelden kan opleveren, zoals bij de industriële fotografie van Murray Maffra.

Praktische informatie

Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar het Raadhuis voor de Kunst in Oud-Velsen, daar vind je de expositie Het Nieuwe Leven.

Data: 23 maart tot en met 21 april 2024.

Adres: Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7,1981 BC Oud-Velsen.

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

