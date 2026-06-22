Vijf beursen Stichting Oog op de Natuur 2026  

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Tijdens de jaarlijkse beursuitreiking op 18 juni heeft Stichting Oog op de Natuur opnieuw vijf beurzen toegekend aan fotografen en visuele beeldmakers. De beurzen, met een waarde tussen de vijf- en tienduizend euro, zijn bedoeld voor betekenisvolle beeldprojecten die mensen bewustmaken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur en de rol die de mens daarin speelt. Een van de beurzen is de Talentprijs, die wordt toegekend in samenwerking met National Geographic Nederland.

© Suzette Bousema – Super Organism

De beurzen gaan dit jaar naar Karianne Bueno met La Cigale en la Fourmi, Suzette Bousema met Dissolve, Anne Geene met Anne Geene’s Big Water Almanac, Rob Hornstra & Arnold van Bruggen met Het achterwerk van Europa en Talentprijswinnaar Tijmen Berens met The other side.

© Karianne Bueno – La cigale et la fourmi

Groot aantal beursaanvragen

‘We hebben dit jaar opnieuw een groot aantal beursaanvragen ontvangen, meer dan honderd,’ aldus Theo Bosboom, coördinator van Stichting Oog op de Natuur. ‘Dit vormt voor ons een bevestiging van het grote belang van de beurzen voor beeldmakers.’

© Rob Hornstra en Arnold van Bruggen – Achterwerk van Europa

Alle inzendingen zijn in twee ronden beoordeeld door een deskundige externe toekenningscommissie, bestaande uit ervaren mensen uit de wereld van de fotografie: Annette Behrens, Loek Buter, Diana Bokje, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens, aangevuld met Robbert Vermue van National Geographic voor de beoordeling van de Talentprijs. Na zorgvuldige afweging selecteerde de commissie de vijf bijzondere projecten die een beurs ontvangen.

© Tijmen Berens – Botsingen tussen mens en dier

© Anne Geene’s Big Water Almanac

Financiële steun aan beeldmakers onmisbaar

‘Fotografen en vertellers van beeldverhalen houden ons een spiegel voor door de urgentie van natuurbescherming te vatten in foto’s en projecten met impact,’ zegt Theo Bosboom. ‘Deze verhalen kosten vaak veel tijd en geld. Met de beurzen maakt Oog op de Natuur de uitvoering van zulke projecten mogelijk die anders het licht niet zouden zien.’

Over Oog op de natuur

Stichting Oog op de Natuur, opgericht in 2019, ondersteunt jaarlijks fotografen en multimediamakers om betekenisvolle projecten met een focus op natuur, duurzaamheid en maatschappelijke impact te realiseren. De stichting ziet beeld – en in het bijzonder fotografie – als een krachtig instrument om mensen bewust te maken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur en de rol die de mens daarin speelt.

Om haar werk ook op langere termijn te kunnen blijven doen, is de stichting op zoek naar vrienden, partners en sponsoren (bedrijven en particulieren) die de stichting (financieel) willen steunen om deze droom en missie nu en in de toekomst te verwezenlijken. Voor meer informatie https://oogopdenatuur.nl/steun-ons/

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