In-Dependance by Abasho presenteert Standing Still

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IN-DEPENDANCE by IBASHO presenteert Standing Still, een solotentoonstelling van de Iraanse beeldend kunstenaar en performer Morvarid K (1982, Teheran), die werkt vanuit Berlijn en Bordeaux.

© Morvarid K

Door fotografische afdrukken en organische materialen te bewerken, onderzoekt Morvarid K onze waarneming van tijd en herinnering. Natuur en ecologie vormen daarin terugkerende thema’s, waarbij aanwezigheid vaak zichtbaar wordt door afwezigheid. De materialen die zij gebruikt verankeren haar werk in de werkelijkheid, terwijl transformatieve technieken zorgen voor extra gelaagdheid en diepgang, vaak via performatieve processen.

Solotentoonstelling

Standing Still vindt inspiratie in de manier waarop planten en bomen zich tot hun omgeving verhouden. Volgens Morvarid K hebben planten, geworteld op één plek, geen andere keuze dan zich te voegen naar de omstandigheden. Die beperking leidt tot een relatie met hun omgeving die fundamenteel verschilt van die van dieren en mensen. Planten passen zich aan en transformeren, niet om hun omgeving te beheersen, maar om ermee samen te leven. Waar mensen exploiteren, bestaan planten binnen een netwerk van onderlinge afhankelijkheid. Maar wat gebeurt er als we vertragen, aandachtiger kijken en minder vanuit ons ego handelen? Zou dat iets in beweging kunnen zetten..?



Voor dit project bracht Morvarid K een maand door met onderzoekers van het Rocky Mountain Research Station (RMRS), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Landbouw, met vestigingen in Colorado, Wyoming en Montana. In de tentoonstelling komen archiefbeelden, organische materialen, ambachtelijke technieken en experimentele bewerkingen samen. De natuur vormt daarbij niet het onderwerp, maar het uitgangspunt. Het werk van Morvarid K laat materialen voor zich spreken, of deze nu afkomstig zijn uit een afgebrand bos, een wetenschappelijk laboratorium of een fotografische herinnering.



Standing Still biedt ruimte aan de relaties tussen materiaal, handeling, tijd en de manier waarop we waarnemen. Elk werk ontstaat vanuit een dialoog met wat al aanwezig is. De kunstenaar blijft open en ontvankelijk voor wat zich aandient. Die terughoudende benadering vertaalt zich in een sobere beeldtaal en een beperkt kleurenpalet. De tentoonstelling nodigt bezoekers uit om te vertragen en stil te staan bij hun eigen kijk op de wereld.



Werk van Morvarid K maakt deel uit van vooraanstaande publieke en private collecties, waaronder die van het MAC/VAL museum, de Bibliothèque nationale de France (BnF), Le Centre national des arts plastiques (Cnap), FRAC Nouvelle-Aquitaine en de Louis Roederer Foundation.

Praktische informatie

Morvarid K – Standing Still

IN-DEPENDANCE by IBASHO

Vernissage: 5 september 2026, 14.00-18.00

Reguliere openingstijden: donderdag – zondag van 14.00-18.00, of op afspraak

​Waalsekaai 59, ​2000 Antwerpen

in-dependancegallery.com