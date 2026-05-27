Van 30 mei t/m 11 juni 2026 wordt in Amsterdam een selectie gepresenteerd uit De fragiele schoonheid van gletsjers – Een verdwijnende wereld, een soloproject van de Nederlandse bergfotografe Judith Mijderwijk dat op diverse locaties in meerdere Europese landen wordt getoond. Gedurende meerdere jaren fotografeerde Mijderwijk gletsjergrotten rond de Morteratschgletsjer in Zwitserland. Hieruit, aangevuld met andere gletsjerfoto’s, ontstond een tentoonstelling die inmiddels meer dan 60 werken omvat. De tentoonstelling brengt niet alleen de indrukwekkende schoonheid van deze wereld in beeld, maar nodigt bezoekers ook uit stil te staan bij de kwetsbaarheid van de wereld in een tijd van klimaatverandering.

© Judith Mijderwijk

Met deze aan gletsjers gewijde serie wil Judith Mijderwijk hun verborgen en fragiele schoonheid zichtbaar maken, juist nu zij door klimaatverandering aan het verdwijnen zijn. In 2025 kreeg de thematiek van het project extra actualiteit toen Blatten, een dorp in de Zwitserse Alpen, vrijwel volledig werd bedolven onder een enorme ijs- en rotsmassa. Daardoor krijgt de titel een dubbele betekenis: niet alleen als fotografisch eerbetoon aan de wereld van ijs, maar ook als stille waarschuwing. De kwetsbaarheid betreft niet alleen de gletsjers, maar ook onze eigen leefwereld, nu we geconfronteerd worden met een natuur die in hoog tempo verandert.

De huidige presentatie laat een zorgvuldig samengestelde selectie zien uit het grotere project. Ook in deze compactere vorm behoudt de serie haar verhalende samenhang en emotionele intensiteit: een uitnodiging om stil te staan, te kijken en na te denken over een wereld van ijs die tegelijkertijd indrukwekkend en uiterst kwetsbaar is.

Over de fotografe

Judith Mijderwijk is een Nederlandse fotografe die in Oostenrijk woont. Na haar studie Italiaanse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden heeft zij haar jarenlange passie voor de Alpen omgezet in een fotografische praktijk. Door de vele verblijven in Ticino sinds haar jeugd is het alpiene landschap een bepalende en constante aanwezigheid in haar werk geworden. Al meer dan tien jaar verkent zij fotografisch de Alpen en wijdt zij zich aan thema’s als grootsheid, kwetsbaarheid en de relatie tussen mens, dier en extreme omgevingen. Haar werk richt zich op alpiene landschappen en gletsjers, maar ook op mensen en dieren die zich onder veeleisende natuurlijke omstandigheden bewegen.

De tentoonstelling is te zien van 30 mei t/m 11 juni 2026

dagelijks van 12.00–18.00 uur vernissage: 30 mei van 16.00-21.00 uur of op afspraak

EM STUDIO GALLERY

Witte de Withstraat 2 1057 XV Amsterdam