Uedia Ballijn winnaar Steenbergen Stipendium 2023

Vanmiddag is in het Nederlands Fotomuseum het Steenbergen Stipendium 2023 toegekend aan Uedia Ballijn, voor haar project In Pursuit of Tongo. De publieksprijs ging naar Sean Charlton White.

Presentatie Uedia Ballijn, In Pursuit of Tongo, 2023 © Ashley Rottjers

Het Steenbergen Stipendium wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van één van de vijf geaccrediteerde Nederlandse kunstacademies voor het beste fotografische afstudeerwerk. Ieder jaar wordt het werk van de genomineerden getoond in het Nederlands Fotomuseum, dat hiermee een podium geeft aan het fotografisch erfgoed van de toekomst. De winnaar van de 26ste editie is Uedia Ballijn met het werk In pursuit of Tongo. Ballijn studeerde in 2023 af aan de Willem de Kooning Academie (WDKA) in Rotterdam en is tevens de allereerste winnaar van deze academie. Ballijn ontvangt een stimuleringsprijs van 5.000 euro van de Steenbergen Stichting. Bezoekers van het Nederlands Fotomuseum konden hun stem uitbrengen voor de publieksprijs. De meeste stemmen gingen naar Sean Charlton White met het project Welkom in Nederland – A Visual Study of Western Society Through The Dutch Neoliberal Utopia.

Winnaar Steenbergen Stipendium: Ueada Ballijn

In In Pursuit of Tongo van Uedia Ballijn vindt een reis door tijd en ruimte plaats. Het is een diepgaande reflectie op zowel de angst als de liefde voor een moedertaal. Ballijn beschouwt dit werk als een briefwisseling met haar jongere zelf. Via het medium fotografie, een videodocumentatie, schrift en de bewerkte mattenkloppers heeft Ballijn voor een dynamisch en tastbaar platform gezorgd waar ‘het ontdekken’ centraal staat. De installatie symboliseert de verkenning naar haar persoonlijke taalkundige identiteit en de erkenning van opgelegde beperkingen.

De jury over In Pursuit of Tongo

De jury bestaande uit Munganyende Hélène Christelle (voorzitter), Alexandre Furtado Melville en Juul Hondius heeft het Steenbergen Stipendium 2023 toegekend aan Uedia Ballijn. Met het fotografie- en beeldinstallatieproject maakte Ballijn indruk op de jury. De jury was in het bijzonder te spreken over de enorme groei die de fotograaf sinds haar nominatie maakte door haar presentatiekeuzes in het museum.