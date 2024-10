Tsjernobyl in Pennings Foundation

terug

Van 15 december 2024 t/m 11 januari 2025 is bij Pennings Foundation de expositie ‘Tsjernobyl: een verstilde getuigenis’ te zien van Anita Spooren en Wigo Worsseling.

‘Tsjernobyl: een verstilde getuigenis’ is een duo expositie van twee Brabantse fotografen, Anita Spooren en Wigo Worsseling, waarbij ieder op eigen wijze de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl uit 1986 heeft gedocumenteerd.

© Anita Spooren

Beiden houden zich bezig met ‘urbex’ fotografie. Urbex is een afkorting van Urban Exploring, wat letterlijk ‘het verkennen van het stedelijke’ betekent. In de praktijk bezoekt en fotografeert men verlaten gebouwen. Dit project wijkt daar deels van af, in die zin dat het tevens gaat om het in beeld brengen van de gevolgen van de ramp, waardoor deze foto’s tevens passen in de categorie documentaire fotografie.

Er worden foto’s getoond van met name gebouwen die in Pripjat staan, ooit een modelstad van de Sovjet-regering met zo’n 50.000 inwoners. De bewoners werden halsoverkop geëvacueerd na de kerncentrale ramp in het nabijgelegen Tsjernobyl op 26 april 1986. Deze ramp spreekt, net als het zinken van de Titanic, tot de verbeelding.

De foto’s zijn een hommage aan de verstilde getuigenis van de spookstad Pripjat. Deze serie foto’s van verwoeste appartementen, scholen, crèches en ziekenhuizen raken de essentie, en hebben hierdoor ook 38 jaar na de grootste kernramp uit de geschiedenis, een grote impact. Daarnaast heeft de serie raakvlakken met de actuele situatie in Oekraïne, waarbij mensen op de vlucht moeten voor oorlogsgevaar, dorpen verwoest worden, maar ook de kerncentrale van Tsjernobyl regelmatig onderdeel is van de strijd.

© Wigo Worsseling

Over de fotografen:

Anita Spooren (1966) volgde cursussen fotografie bij het CKE in Eindhoven en specialiseerde zich in 2015 in Urban Exploring.

Wigo Worsseling (1967) volgde zijn opleiding aan de Fotovakschool in Boxtel en specialiseerde zich in 2006 in Urban Exploring.

Woensdagavond 18 december 2024 houden Anita Spooren en Wigo Worsseling een lezing over deze serie.

Bekijk ook deze items