terug

Op woensdag 14 mei organiseert het Rijksmuseum een eendaags internationaal symposium waarin de impact van fotojournalistiek en documentaire fotografie op onze perceptie van de wereld centraal staat.

Persfoto van de aarde, gezien vanaf de maan, gemaakt door het onbemande ruimtevaartuig Lunar Orbiter 1, 1966, NASA, AP. Uit de collectie van het Rijksmuseum

Al bijna twee eeuwen lang spelen fotojournalisten en documentaire fotografen een belangrijke rol in het documenteren van de wereld waarin we leven. Hun werk wordt getoond in fotoboeken, op digitale platforms, via media en in museumtentoonstellingen. Deze krachtige beelden en verhalen, bewaard in archieven en collecties, vormen de manier waarop we ons heden waarnemen, ons verleden begrijpen en beïnvloeden hoe we naar de toekomst kijken.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het Vincent Mentzel Fonds, een Rijksmuseum Fonds dat wordt ingezet voor onderzoek naar en de presentatie van de geschiedenis van de fotojournalistiek en de Nederlandse fotojournalistiek in het bijzonder.

Het symposium is een samenwerking met World Press Photo Foundation.

Lees meer over het programma, de sprekers en het boeken van de tickets via deze link : https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/lezingen-symposia/symposium-future-memories

Bekijk ook deze items