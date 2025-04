Debutant: Mensen van Domus Valuas door Eugène Gras

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Eugène Gras met Mensen van Domus Valuas.

© Eugène Gras

Over het fotoproject

Domus Valuas is een zorginstelling die particuliere ouderenzorg biedt op unieke locaties in Nederland. De Boschstede is zo’n locatie. Het huis staat in het hartje van ‘s-Hertogenbosch. De ouderen die er wonen (veelal ouder dan 90, enkelen ouder dan 100), huren een eigen appartement en kunnen deze naar eigen wens inrichten. Dat betekent dat ze hun eigen interieur en meubilair kunnen meenemen.



In deze serie heeft de fotograaf een aantal bewoners van De Boschstede geportretteerd in het eigen appartement, in hun favoriete stoel. Wat hij met deze serie wilde vastleggen is de diversiteit van de mensen en de diversiteit in de manier waarop ze wonen en hun appartement hebben ingericht. Ondanks dat ze met zijn allen onder één dak wonen.

© Eugène Gras

© Eugène Gras

© Eugène Gras

Over de fotograaf

Eugène Gras, geboren in 1965, is al van jongs af aan gefascineerd door fotografie. Niet in de laatste plaats door zijn vader, die beroepsmatig veel fotografeerde. Het verlangen om nog betere foto’s te maken, heeft hem in 2022 doen besluiten om de fotografie-opleiding van de School voor Fotografie te volgen, welke hij in 2023 succesvol heeft afgerond. Zijn hart ligt bij portret- en documentairefotografie. Bekijk de website van deze fotograaf, of volg Eugene op Instagram.





Bekijk ook deze items