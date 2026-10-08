Sony Alpha Day 2026 op 17 oktober in Amersfoort

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De derde editie van Sony Alpha Day vindt plaats op zaterdag 17 oktober 2026. Kom naar de Rijtuigenloods in Amersfoort voor een dag vol creativiteit, inspiratie en praktijkervaring. Of je nu een beginnende of professionele fotograaf bent, Sony Alpha Day is er voor iedereen met een passie voor fotografie, filmmaking en het ontmoeten van andere creatievelingen.

Sony Alpha Day 2026

Dit jaar is er een speciale gear loan desk, waar je de nieuwste Sony-apparatuur zelf kunt uitproberen en ervaren. Gedurende de dag kun je:

Geïnspireerd raken door presentaties en lezingen van onze Sony-ambassadeurs

Deelnemen aan praktische workshops en creatieve sessies

De nieuwste Sony-camera’s en objectieven uitproberen

Andere fotografen en filmmakers ontmoeten en je netwerk uitbreiden

Leren van ervaren professionals en je vaardigheden verder ontwikkelen

Je portfolio uitbreiden en nieuw werk creëren

Mis deze kans niet om te leren, te creëren en in contact te komen met de Sony Alpha-community.

Praktisch

Sony Alpha Day vindt plaats op 17 oktober 2026 van 10:00 tot 18:00 uur. De deuren sluiten om 16:00 uur, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent. Speciaal voor Pf-lezers is er een kortingscode: PFAD16.

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