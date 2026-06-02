Sony World Photography Awards 2027

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De jubileumeditie van de Sony World Photography Awards, die dit jaar voor de twintigste keer plaatsvinden, is officieel geopend voor inzendingen. Deelname is gratis en staat open voor iedereen via worldphoto.org.

In de afgelopen twintig jaar zijn de Sony World Photography Awards uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor hedendaagse fotografie en zetten zij de standaard voor visuele storytelling. Dankzij hun wereldwijde bereik en uitgebreide programma vieren de Awards de uitzonderlijke innovatie, creativiteit en toewijding van fotografen wereldwijd, evenals de beelden die onze hedendaagse wereld vastleggen.

De editie van 2027 brengt een aantal vernieuwingen met zich mee. De belangrijkste competities, Series (voorheen Professional) en Single Image (voorheen Open), krijgen nieuwe namen die hun opzet en doelstelling duidelijker maken. Fotografen kunnen verschillende projecten indienen voor beide competities, waardoor er ruimte is om een breed scala aan werk te presenteren – van samenhangende series tot krachtige individuele beelden. Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum worden bovendien nieuwe categorieën toegevoegd aan zowel de Series- als de Single Image-competitie.

De Awards worden georganiseerd door Creo en vormen de kern van het fotografieprogramma van de World Photography Organisation. Sony ondersteunt het initiatief om de wereldwijde dialoog over fotografie te stimuleren en fotografen die vandaag de dag in dit medium werken te ondersteunen.

Fotografen wereldwijd worden uitgenodigd om deel te nemen aan vier competities:

Series : voor uitmuntende projecten met een sterke verhalende kracht, verdeeld over 10 categorieën;

: voor uitmuntende projecten met een sterke verhalende kracht, verdeeld over 10 categorieën; Single Image : gericht op de impact van één enkel beeld, eveneens verdeeld over 10 categorieën;

: gericht op de impact van één enkel beeld, eveneens verdeeld over 10 categorieën; Youth : voor jong talent van 19 jaar en jonger;

: voor jong talent van 19 jaar en jonger; Student: voor fotografiestudenten van over de hele wereld.

Daarnaast zijn er aanvullende initiatieven zoals de National & Regional Awards, de Alpha Female Award en de Sustainability Prize.

Deelname aan de Awards is gratis en alle inzendingen worden anoniem beoordeeld door een jury van toonaangevende experts uit de sector. Winnaars ontvangen niet alleen bijzondere prijzen, maar ook internationale zichtbaarheid en kansen die een belangrijke impuls kunnen geven aan hun carrière.

NIEUW IN 2027

Nieuwe categorie binnen Series: Histories

Deze categorie nodigt fotografen uit om te onderzoeken hoe geschiedenis – persoonlijk, cultureel en collectief – onze wereld vandaag de dag vormgeeft. Denk aan tradities, dagelijkse rituelen en de gebeurtenissen en krachten die samenlevingen hebben gevormd. Projecten kunnen het verleden verkennen, herinterpreteren of het heden bekijken vanuit een historisch perspectief. Ook werk met archiefmateriaal of gevonden beelden, dat het verleden in een nieuwe context plaatst of opnieuw tot leven brengt, is welkom.

Nieuwe categorie binnen Single Image: Animal Portraits

Deze categorie richt zich op de schoonheid, persoonlijkheid en expressie van dieren in portretvorm. De jury zoekt beelden die het karakter van het onderwerp treffend vastleggen – van geliefde huisdieren tot wilde dieren, zeedieren, reptielen en insecten. Fotografen worden uitgenodigd om de rijkdom en diversiteit van het dierenrijk in beeld te brengen.

Opdracht voor de studentenwedstrijd: Journeys

Journeys is een universeel thema dat in alle culturen voorkomt en vele vormen kan aannemen. Het is een terugkerend onderwerp in kunst, literatuur en fotografie. Voor deze editie worden studenten uitgenodigd om het thema ‘Reizen’ vanuit hun eigen perspectief te verkennen.

In de breedste zin draait journeys om beweging en verandering: van overgangsrituelen in het leven, tot stedelijke ontwikkelingen, dagelijkse veranderingen binnen gemeenschappen of de migratie van dieren over continenten. Studenten worden aangemoedigd om een zelfgekozen ‘journey’ vast te leggen in een fotoserie van vijf tot tien beelden.

PRIJZEN EN DEADLINES 2027

De Sony World Photography Awards staan open voor inzendingen vanaf 1 juni 2026. Meer informatie over de competities en categorieën is te vinden op worldphoto.org.

De deadlines voor inzendingen voor de vier wedstrijden van de Awards zijn:

Series: 12 januari 2027, 13:00 GMT

Single Image: 5 januari 2027, 13:00 GMT

Student: 27 november 2026, 13:00 GMT

Youth: 5 januari 2027, 13:00 GMT

Alle categoriewinnaars binnen Series, Single Image, Youth en Student ontvangen digitale beeldapparatuur van Sony. Daarnaast zijn er geldprijzen van $25.000 (USD) voor de titel Fotograaf van het Jaar, $5.000 (USD) voor de winnaar van Single Image en $5.000 (USD) voor de winnaar van de Sustainability Prize.

De Fotograaf van het Jaar krijgt bovendien een solopresentatie tijdens de Sony World Photography Awards-tentoonstelling in Londen in het daaropvolgende jaar. Alle winnende en genomineerde werken worden tentoongesteld tijdens deze jaarlijkse expositie en reizen daarna de wereld over. De bekroonde beelden worden ook gepubliceerd in het jaarlijkse Awards-boek.

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