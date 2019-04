Tijdens een groot gala diner in Londen is door de Sony World Photography Awards de Italiaanse fotograaf Federico Borella uitgeroepen tot fotograaf van het jaar 2019. Hiermee ontvangt Borella $ 25.000 van de organisatie. Hij werd uitgekozen uit 10 categorieën van de categorie Professional competition.

Federico Borella won ook met zijn winnende serie Five Degrees de eerste prijs in de afdeling Documentary. De winnende serie is een aangrijpend verhaal over zelfmoord van boeren in de Indiase deelstaat Tamil Nadu, als gevolg van de extremen droogte en de daaruit voortkomende armoede. Borella zei bij het verkrijgen van zijn prijs: “Deze Award is heel belangrijk voor mijn carrière en mijn leven. De zichtbaarheid die ik hiermee kreeg is fantastisch want het maakt het mogelijk voor me op een wereldwijde schaal te werken. Ik voel een grote verantwoordelijkheid als fotojournalist om te getuigen van deze vorm van armoede in India. Deze prijs is een bewijs voor de mensen die ik fotografeer dat ze me kunnen vertrouwen en dat is fundamenteel voor mijn beroep.” Het bijzondere van de winnende serie van Borella is de kunstzinnige aanpak van een documentair project. Hij gebruikt stillevens zoals een schedel en een schep, naast reportage beelden zoals spelende kinderen in de rivier als portretten van bijvoorbeeld de weduwen van de overleden boeren. Pf had een exclusief interview met Borella en zal in het komende nummer een portfolio aan hem wijden. De jury van de Sony World Photography Awards roemde de nieuwe manier van documentaire fotografie. Sony wil met de World Photography Awards de fine art fotografie ondersteunen.

Nederlanders

Er wonnen twee Nederlanders een prijs in de categorie Professioneel. Jasper Doest won een prijs met zijn serie Meet Bob in de categorie Professional Natural World & Wildlife. Hij fotografeerde de Caribische flamingo in Curaçao, die gewond was geraakt en werd verzorgd. Nu is Bob een ambassadeur voor de bescherming van de natuur.

Bob werd verzorgd door Odette Doest, een plaatselijke dierenarts die ook een revalidatiecentrum voor dierenwelzijn en natuurbehoud beheert – de Fundashon Dier en Onderwijs Cariben (FDOC). De FDOC geeft de plaatselijke bevolking voorlichting over het belang van het beschermen van dieren die in het wild leven. Door het ongeluk kon Bob niet worden vrijgelaten, in plaats daarvan werd hij ambassadeur voor de FDOC. Jasper Doest is Senior Fellow van de International League of Conservation Photographersen een ambassadeur van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds. Hij geeft regelmatig lezingen over fotografie, conservatie en wereldwijde duurzaamheid. Pf had al een interview met Doest, dat geplaatst in nummer 2 dat net is uitgekomen.

Marinka Masséus won met haar serie Chosen [not] to be in de categorie Creative. Deze serie gaat over mensen met een Down syndroom. Masséus laat met haar foto’s de kracht zien van deze mensen die vaak als zielig worden afgebeeld. De serie van Marinka heeft als doel een discussie op gang te brengen omtrent vooroordelen over mensen met het syndroom van Down. Bovendien maakt haar serie deel uit van een internationaal project; Radical Beauty, dat mensen met het Down Syndroom een plaats in de beeldende kunst wil geven. Masséus over haar werk: “De jonge vrouwen met wie ik heb samengewerkt, hadden een sterke wil om te slagen en om zichzelf te bewijzen. Het moet voor hen frustrerend zijn om de hele tijd te worden onderschat. Chosen [not] to bereflecteert op de barrières die ze tegenkomen binnen de samenleving.”

Nadav Kander

Nadav Kander, de Engelse fotograaf die onlangs nog de meest iconische portret maakte van president Bush werd geroemd voor zijn Outstanding Contribution to Photography. Kander wordt beschouwd als een van de meest succesvolle fotograaf van zijn generatie. Hij is onder andere bekend geworden van zijn serie Yangtze, The Long River. Over zijn prijs zei Nadav Kander: “Om uit te verkoren te zijn als een fotograaf met een uitzonderlijke bijdrage aan de fotografie is een grote eer omdat het erop wijst dat iemand een inspiratie is en ik denk niet dat er geen groter compliment is dan dat. Ik voel me vereerd in hetzelfde gezelschap te zijn als de vorige ontvangers en als ik mensen heb geïnspireerd om dieper te graven en authentiek te fotograferen, ben ik dubbel vereerd. Ik wil ook Sony en de World Photography Organization bedanken voor dit platform, het is echt heel genereus.” Kander staat in nu de traditie van Candida Höfer, Martin Parr, Elliott Erwitt, William Klein, Eve Arnold and Mary Ellen Mark. Zij gingen hem voor in deze prestigieuze prijs.

In Londen zijn alle winnende foto’s en ook een overzicht van het werk van Nadav Kander, te zien tot 6 mei in het Somerset House.

Beelden van de ceremonie

De volledige lijst met winnaars

Architecture

David Behar, Verenigde Staten

Dimitri Bogachuk, Oekraïne

Peter Franck, Duitsland

Michael Najjar, Duitsland

Daniel Ochoa de Olza, Spanje

Felicia Simion, Roemenië

Tuomas Uusheimo, Finland

Stephan Zirwes, Duitsland

Brief

Toby Binder, Duitsland

Rebecca Fertinel, België

Kacey Jeffers, Saint Kitts en Nevis

Alice Mann, Zuid-Afrika

Christina Stohn, Duitsland

Edward Thompson, Groot-Brittannië

Zhipeng Zhu, China (Vasteland)

Creative

Djeneba Aduayom, Frankrijk

Allan Dransfield, Groot-Brittannië

Pol Kurucz, Frankrijk

Marinka Masséus, Nederland

Leah Schretenthaler, Verenigde Staten

Discovery

Karina Bikbulatova, Rusland

Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, Italië

Boyuan Zhang, China

Documentary

Federico Borella, Italië

Mustafa Hassona, Palestina

Andrew Kelly, Australië

Kyung-Hoon Kim, Zuid-Korea

Hashem Shakeri, Iran

Brent Stirton, Zuid-Afrika

Landscape

Imma Barrera, Verenigde Staten

Kieran Dodds, Groot-Brittannië

Catherine Hyland, Groot-Brittannië

Marco Kesseler, Groot-Brittannië

Yan Wang Preston, Groot-Brittannië

Natural World and Wildlife

Jasper Doest, Nederland

Liang Fu, China (Vasteland)

Maela Ohana, Frankrijk

Alain Schroeder, België

Christian Vizl, Mexico

Portraiture

Scarlett Coten, Frankrijk

Massimo Giovannini, Italië

Álvaro Laiz, Spanje

Marta Moreiras, Spanje

Laetitia Vançon, Frankrijk

Sadegh Zabbah, Iran

Sport

Alain Schroeder, België

Chris Donovan, Canada

Sigurd Fandango, Noorwegen

Filippo Gobbato, Italië

Alessandro Grassani, Italië

Trent Mitchell, Australië

Thomas Nielsen, Denemarken

Jaime Otoniel Perez Munevar, Colombia

Kohei Ueno, Japan

Still Life

Peter M. Madsen, Denemarken

Nicolas Gaspardel & Pauline Baert, Frankrijk

Kui Su, China (Vasteland)

Cletus Nelson Nwadike, Zweden

Yiming Zhang, China (Vasteland)

Stefanie Dollhopf, Duitsland

Over de World Photography Organisation

De World Photography Organisation is een platform voor fotografie in 180 landen. De organisatie wil het debat omtrent fotografie op een hoger niveau te tillen door de beste beelden en fotografen ter wereld uit te lichten. De Awards is een van de belangrijkste activiteiten van de organisatie.