Dit zijn de fotografen die de prachtige titel ‘Selection of Dutch Photography ’25’ ontvangen: Fidelio Faustino Ferrier, Olivier Tuinier, Lotte Ekkel, Rob Hornstra, Bonnita Postma, Prins de Vos, Femke Reijerman, Eelco Wortman, Ronald Tilleman, Tengbeh Kamara, Erik van Cuyk en de studenten Klaas, Olivia Tudor, Anna-Raven Bloten en Eliza-Sophie Sekrève.

De jury over de selectie

“Dit jaar straalt het werk een duidelijke zachtheid uit. In een wereld die steeds harder lijkt te worden, zien we fotografen zoeken naar nieuwe manieren om de rauwe realiteit te bekijken en te belichten. Zoekend naar draaglijkheid van het bestaan en hoop. Veel werken zijn poëtisch en met zorg en aandacht voor detail opgebouwd. Hierin zien we een tijdgeest die teruggrijpt naar het ambacht en vaak ook naar analoge fotografie. Veel van het werk van studenten toont professionele kwaliteit, wat de jury hoop geeft voor de creatieve potentie van een nieuwe generatie.”

© Tengbeh Kamara

Het werk van de selectie zal te zien zijn tijdens de SO’25 expo in Melkweg Expo en is ook te zien op abri’s rondom het Leidseplein in Amsterdam. Bekijk alle portfolio’s van de winnaars in de galerie op de website van DuPho: dupho.nl/so-award.

© Erik van Cuyk

Over SO

De Selection of Dutch Photography oftewel SO, is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. SO biedt een platform voor zowel gevestigde als opkomende fotografen. DuPho, de beroepsvereniging voor professionele fotografen in Nederland, is de organisator van SO en wil met deze wedstrijd de aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland.

© Femke Reijerman

Ieder jaar maakt de jury een selectie van professionele fotografen en studenten uit verschillende hoeken van het vak. Met zeven tot twaalf beelden presenteren deze fotografen de breedte en diepte van hun signatuur. De selectie geeft stof tot nadenken en de winnaars onderscheiden zich door eigenheid. Deze 10e editie van Selection of Dutch Photography telt vijftien winnaars; de gehele selectie van SO’25 staat voor één winnend geheel. Zij winnen een gedeelde geldprijs, een expositie in Melkweg Expo, een feestelijk netwerkdiner en een abri expositie op het Leidseplein in Amsterdam.

© Bonnita Postma

